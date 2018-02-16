16 Şubat Beyaz Show konukları belli oldu... Beyaz Show'da bu hafta neler yaşanacak?

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; muhteşem sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran isim Ferhat Göçer, ünlü sunucu oyuncu Evrim Akın, "Vatanım Sensin"in Hilal ve Leon’u, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk oluyor.
Beyaz Show 16 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Programın açılış bölümünde Cenk Eren, söylediği Ferdi Özbeğen şarkılarından oluşan potpuri şarkılarla, stüdyoda ve ekran başında bulunan herkesi adeta büyüledi.
“Çocuklar Duymasın” dizisinde Haluk ile Meltem arasındaki son tartışmalar stüdyoyu da ikiye böldü. Kimi izleyiciler Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı Haluk’u haklı bulurken, kimileri ise Pınar Altuğ’un hayat verdiği Meltem’i haklı buldular.
Türk sinemasının efsane ismi, dört yapraklı yoncanın en zarifi Hülya Koçyiğit stüdyoya girer girmez adeta ortamın havası değişti. Seyirciler efsane ismi ayakta alkışlarken, Hülya Koçyiğit’in de heyecanı gözlerden kaçmadı.
Hülya Koçyiğit’in başrollerini Ediz Hun’la beraber paylaştığı “Hıçkırık” filminin Kanal D’de yayınlanan dizi uyarlamasında yer alan oyuncular Sezgi Sena Akay ve Barış Arda Hacıoğlu verdikleri hediyeyle Hülya Koçyiğit’i oldukça şaşırttı.
Gecenin en büyük sürprizi yine Beyaz’dan geldi. Sözlerini Şebnem Sungur, bestesini Uluğ Aydeniz’in yaptığı ve Gülnur Gökçe’nin seslendirdiği şarkıyı Hülya Koçyiğit’e armağan eden Beyaz, başta büyük usta olmak üzere stüdyoda ve ekran başında bulunan herkesi duygulandırdı.
Tarkan’ın baba olduğunu sosyal medya aracılığıyla açıklaması 2 gündür magazin gündeminin en önemli konusuydu. Beyaz da bu konuya kayıtsız kalamayarak Tarkan’ınkine benzer açıklama yapması herkesi kahkahalarla güldürdü.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün