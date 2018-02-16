16 Şubat Beyaz Show konukları belli oldu... Beyaz Show'da bu hafta neler yaşanacak?

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; muhteşem sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran isim Ferhat Göçer, ünlü sunucu oyuncu Evrim Akın, "Vatanım Sensin"in Hilal ve Leon’u, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk oluyor.

Beyaz Show 16 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!

GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Programın açılış bölümünde Cenk Eren, söylediği Ferdi Özbeğen şarkılarından oluşan potpuri şarkılarla, stüdyoda ve ekran başında bulunan herkesi adeta büyüledi.

“Çocuklar Duymasın” dizisinde Haluk ile Meltem arasındaki son tartışmalar stüdyoyu da ikiye böldü. Kimi izleyiciler Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı Haluk’u haklı bulurken, kimileri ise Pınar Altuğ’un hayat verdiği Meltem’i haklı buldular.

Türk sinemasının efsane ismi, dört yapraklı yoncanın en zarifi Hülya Koçyiğit stüdyoya girer girmez adeta ortamın havası değişti. Seyirciler efsane ismi ayakta alkışlarken, Hülya Koçyiğit’in de heyecanı gözlerden kaçmadı.

Hülya Koçyiğit’in başrollerini Ediz Hun’la beraber paylaştığı “Hıçkırık” filminin Kanal D’de yayınlanan dizi uyarlamasında yer alan oyuncular Sezgi Sena Akay ve Barış Arda Hacıoğlu verdikleri hediyeyle Hülya Koçyiğit’i oldukça şaşırttı.

Gecenin en büyük sürprizi yine Beyaz’dan geldi. Sözlerini Şebnem Sungur, bestesini Uluğ Aydeniz’in yaptığı ve Gülnur Gökçe’nin seslendirdiği şarkıyı Hülya Koçyiğit’e armağan eden Beyaz, başta büyük usta olmak üzere stüdyoda ve ekran başında bulunan herkesi duygulandırdı.

Tarkan’ın baba olduğunu sosyal medya aracılığıyla açıklaması 2 gündür magazin gündeminin en önemli konusuydu. Beyaz da bu konuya kayıtsız kalamayarak Tarkan’ınkine benzer açıklama yapması herkesi kahkahalarla güldürdü.