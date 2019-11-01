Berk Suyabatmaz kimdir? Berk Suyabatmaz kaç yaşında ve nereli?
Geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği sunucu Burcu Esmersoy'la evliliğini eylül ayında sonlandıran işadamı Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başladı. Bu gelişmenin ardından, Berk Suyabatmaz'ın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Berk Suyabatmaz kimdir? Berk Suyabatmaz kaç yaşında ve nereli?
Berk Suyabatmaz, magazin basınını yakından takip edenlerin son günlerde merak ettiği bir isim olarak dikkatleri çekiyor. İşte, Berk Suyabatmaz hakkında merak edilenler...
16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Berk Suyabatmaz, denizcilik alanında kariyerini sürdürmektedir. Kariyeri kadar ilişkileriyle gündemde olan Berk Suyabatmaz, bugüne kadar birçok ünlü isimle flört etti.
Berk Suyabatmaz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Esmersoy'u ailesinden istedi, çift nisan ayının ikinci haftası nişan yüzüklerini taktı. Burcu Esmersoy’un Boğaz’daki evinde yapılan törene sadece çiftin ailesi katıldı. Berk Suyabatmaz ve Burcu Esmersoy 14 Mayıs 2018'de ABD'de dünya evine girdi.
Bu evlilik geçtiğimiz eylül ayında noktalandı. Berk Suyabatmaz şimdilerde ise güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşıyor.
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