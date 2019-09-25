Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler? Benim Adım Melek dizisinin konusu ve oyuncuları
TRT1'in yeni dizisi Benim Adım Melek, 25 Eylül Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu Benim Adım Melek, etkileyici hikayesi kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek, ilk bölümüyle 25 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekran önüne çıkıyor. Ekran macerasına yeni başlayan dizinin konusunun ne olduğunun yanı sıra, dizide kimlerin rol aldığı da diziseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, Benim Adım Melek dizisinin konusu ve oyuncuları...
Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor. Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon’un kaleme aldığı "Benim Adım Melek" çarşamba günleri ekranlara gelecek.
Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukları için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu konu alan "Melek"in ilk bölümü şöyle;
Yıllar önce ailesinden koparak Berlin’de yaşamaya başlayan Melek evli ve üç çocuk annesidir. Bir sabah aldığı kötü haberle bütün dünyası alt üst olur. Bir yandan çocuklarını bir yandan evliliğini düşünerek zor bir kararın eşiğine gelir. Bütün acısına rağmen çocuklarına bir gelecek vermek için yeniden ayağa kalkar. Umutla çıktığı yolculukta geçmişin acısıyla yüzleşirken, yeni hayatında onu daha büyük sorunlar beklemektedir.
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