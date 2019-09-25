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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler? Benim Adım Melek dizisinin konusu ve oyuncuları

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Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler? Benim Adım Melek dizisinin konusu ve oyuncuları

TRT1'in yeni dizisi Benim Adım Melek, 25 Eylül Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu Benim Adım Melek, etkileyici hikayesi kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek, ilk bölümüyle 25 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekran önüne çıkıyor. Ekran macerasına yeni başlayan dizinin konusunun ne olduğunun yanı sıra, dizide kimlerin rol aldığı da diziseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, Benim Adım Melek dizisinin konusu ve oyuncuları...

Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor. Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon’un kaleme aldığı "Benim Adım Melek" çarşamba günleri ekranlara gelecek.

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukları için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu konu alan "Melek"in ilk bölümü şöyle;

Yıllar önce ailesinden koparak Berlin’de yaşamaya başlayan Melek evli ve üç çocuk annesidir. Bir sabah aldığı kötü haberle bütün dünyası alt üst olur. Bir yandan çocuklarını bir yandan evliliğini düşünerek zor bir kararın eşiğine gelir. Bütün acısına rağmen çocuklarına bir gelecek vermek için yeniden ayağa kalkar. Umutla çıktığı yolculukta geçmişin acısıyla yüzleşirken, yeni hayatında onu daha büyük sorunlar beklemektedir.

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