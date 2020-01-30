Babil'in yeni bölümünde tehlikeli oyun başlıyor.... Babil 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, 31 Ocak Cuma akşamı 3. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Oğlu Deniz'in hastalığı ile hayatı alt üst olan bir profesörün yaşadıklarını ele alan dizide bu hafta şaşırtıcı gelişmeler ekranlara yansıyacak. İşte, Babil'in 3. bölüm fragmanından görüntüler ve yeni bölümün merakla beklenen özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay’la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor.

Ayşe, Süleyman’la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan’ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe’yi kıskacına alıyor. İlay’ın hırsı ve Eda’nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.