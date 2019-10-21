Babil dizisi Cannes'da tanıtıldı!
Digiturk ve Ay Yapım, Cannes'daki küresel eğlence fuarı MIPCOM'da, yerli drama dizisi "Babil"i tanıttı.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı “Babil” dizisi, 13 bölümden oluşan ilk sezonuyla, Digitürk’ün beIN CONNECT platformunda yakın zamanda izleyicisiyle buluşacak.
YENİ İÇERİKLER DE GELECEK
MIPCOM'da konuşan beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Amacımız, eğlence içeriğinde dünyanın önde gelenlerinden biri olmak ve Babil dizisi, bu amaca ulaşmak için olağanüstü kalitede projeler ortaya çıkarabildiğimizin bir göstergesi. Hollywood stüdyoları ile gerçekleştirdiğimiz münhasır işbirlikleri ve grubumuz bünyesindeki MIRAMAX Stüdyosu sayesinde gişe rekorları kıran filmlerden ve kaliteli dizilerden oluşan içerik havuzumuzu genişletirken; dizi ve film yapım ve yayıncılığındaki varlığımızı da giderek güçlendiriyoruz. Önümüzdeki 1 yıl içinde hayata geçireceğimiz orijinal Türk dizileriyle sektörümüze ve dünyadaki tüm izleyicilerimize heyecan verici bir dönem yaşatacağız.”
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