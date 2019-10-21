Babil dizisi Cannes'da tanıtıldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBabil dizisi Cannes'da tanıtıldı!
GeriTelevizyon Babil dizisi Cannes'da tanıtıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
21.10.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Babil dizisi Cannes'da tanıtıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Babil dizisi Cannes'da tanıtıldı!

Digiturk ve Ay Yapım, Cannes'daki küresel eğlence fuarı MIPCOM'da, yerli drama dizisi "Babil"i tanıttı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı “Babil” dizisi, 13 bölümden oluşan ilk sezonuyla, Digitürk’ün beIN CONNECT platformunda yakın zamanda izleyicisiyle buluşacak.

Babil dizisi Cannesda tanıtıldı

YENİ İÇERİKLER DE GELECEK

MIPCOM'da konuşan beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Amacımız, eğlence içeriğinde dünyanın önde gelenlerinden biri olmak ve Babil dizisi, bu amaca ulaşmak için olağanüstü kalitede projeler ortaya çıkarabildiğimizin bir göstergesi. Hollywood stüdyoları ile gerçekleştirdiğimiz münhasır işbirlikleri ve grubumuz bünyesindeki MIRAMAX Stüdyosu sayesinde gişe rekorları kıran filmlerden ve kaliteli dizilerden oluşan içerik havuzumuzu genişletirken; dizi ve film yapım ve yayıncılığındaki varlığımızı da giderek güçlendiriyoruz. Önümüzdeki 1 yıl içinde hayata geçireceğimiz orijinal Türk dizileriyle sektörümüze ve dünyadaki tüm izleyicilerimize heyecan verici bir dönem yaşatacağız.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Evlilik cüzdanını Ajda Pekkan verdi!
'12 yıldır kucağımda iki can...'
Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı
Kırgın Çiçekler'in Songül'ü ticarete atıldı