Azize’nin yeni afişi yayınlandı...
Kanal D’nin; yapımcılığını Süreç Film’in, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı, başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı merakla beklenen dizisi Azize’nin yeni afişi yayınlandı.
Kadrosunda Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal’ın yer aldığı Azize, imkânsızlıklara meydan okuyan tutkulu bir aşk hikâyesini izleyiciyle
buluşturacak.
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı Azize, yakında Kanal D’de!
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