Azize, kime yakalandı?
Azize 26 Kasım Salı günü yayınlanan 2. Bölümde Azize, Balkan'ı bıçakladıktan sonra kime yakalandı?
Azize 26 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Azize, kendisini hamama kapatan Balkan'dan kurtulmak için büyük bir mücadele veriyor. Yıllardır ailesinin intikamını almak isteyen Azize, Balkan'ı bıçaklayarak amacına ulaşıyor. Ancak Balkan'ın bıçaklanmasının ardından Yıldız'ın Azize'yi yakalaması olayların rengini daha da değiştiriyor. Azize'nin yakalanmasını istemeyen Yıldız, genç kızın Alpanlardan kaçmasına yardımcı oluyor. Peki Kartal, Azize'nin peşine düşüp kaçmasına engel olabilecek mi?
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