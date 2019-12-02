Azize 3. bölüm fragmanı yayınlandı.. Azize, zor durumdan kurtulabilecek mi?
Kanal D'nin yeni projelerinden olan Azize dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Peki Aziz 3. bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte detaylar
Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize Balkan’ın yaşadığını öğrenmiştir. Bir yandan kardeşiyle vedalaşmak için ona ulaşmaya çalışırken bir yandan onu ölüme götüren adamı Kartal’ın gözetiminde yaşatmak zorundadır.
Alpanların evinden çıkmanın bir yolunu ararken Kartal da giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Azize ve Kartal’ın yolları Azize’nin kardeşinde kesişir. Azize Kartal’a yakalanmadan kaçmayı başarabilecek midir? Azize ve Kartal duyguları ve birbirlerinden sakladıkları sırları arasında kalırlar.
Kartal, Azize’nin gerçek kimliğine ulaşabilecek mi? Azize 3. Bölüm salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Azize son bölümde neler yaşandı?
Azize, zor durumdan kurtulabilecek mi? Azize 2. Bölüm salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağlamıştır; ama, sıkışıp kalmıştır. Kaçıp kardeşine kavuşmayı planlarken bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize’ye dönmüştür.
Azize kendisinden şüphelenen Kartal’dan kurtulmaya çalışırken Alpanların evinde sıkışıp kalacağından habersizdir. İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsmak üzeredir
AZİZE SON BÖLÜM;
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle