Atv yayın akışında bugün hangi programlar var? 16 Ocak Atv yayın akışı
Atv yayın akışı kanalın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle Türkiye Kupası karşılaşmasını ve Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, ‘Atv yayın akışında bugün hangi programlar var?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 16 Ocak tarihli Atv yayın akışı
ATV yayın akışı için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. 15 Ocak’ta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için yoğun şekilde takip edilen Atv yayın akışı bugün ise Sen Anlat Karadeniz’in takipçileri ve futbolseverler tarafından inceleniyor. Peki, Atv yayın akışında bugün hangi programlar var?
ATV YAYIN AKIŞI
Ağlama Anne
Saat: 00:45 - 04:15 (210 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bir çocuk ve onun üzerinde hak iddia eden iki kadının savaşı...
Aşk ve Mavi
Saat: 04:15 - 08:00 (225 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:45 (45 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Kupa Günlüğü
Saat: 19:45 - 20:30 (45 dakika)
Tür: Spor
Özet: Takımların zorlu kupa mücadelesi...
Trabzonspor - Balıkesirspor
Saat: 20:30 - 22:35 (125 dakika)
Tür: Spor
Özet: Ziraat Türkiye Kupası 16. tur 1. maçı ekrana geliyor.
Sen Anlat Karadeniz
Saat: 22:35 - 00:30 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, burada tanıştığı Tahir'in imkansız aşkı konu ediliyor.
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