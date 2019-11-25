Artık hesaplaşma zamanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.11.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Zalim İstanbul”da Berker Güven’in canlandırdığı tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Nedim’in ayağa kalkmasıyla tüm dengeler altüst oldu... 17 bölümdür engelli gence hayat veren Berker Güven, Nedim’in kaybollan yıllarının hesabını soracağını söyledi: “Nedim intikam almıyor, ödeşiyor. Kendisine yaşatılanların hesabını soruyor.”

◊ Tam 17 bölüm sonunda canlandırdığınız Nedim karakteri ayağa kalktı... Tekerlekli sandalyeye mahkûm, konuşamayan bir gence hayat vermek nasıl bir süreçti?

- Çok zorlu ve yorucu bir yolculuktu. Karakterin özel durumunun getirdiği sorumluluk gerçekten çok büyük. Bunun yanı sıra yoğun çalışma temposu ve uzun mesailer de cabası... Ama dizi ekibiyle bu duygusal ve fiziksel yorucu yolculuğun üstesinden gelmeyi başardım.

◊ Sizi en çok hangi sahneler zorladı?

- 11 ve 15. bölüm arası benim için zordu. Çünkü Nedim’in iyileşme süreci duraklamıştı ve Cemre ondan uzaklaşmıştı.

Dolayısıyla etrafında sadece ona zarar vermek isteyen karakterler vardı. O sürecin içindeki Nedim’in hayatta kalma çabası, aynı zamanda umutsuzluk içinde sıkışıp kalması beni çok yıpratmıştı.

Artık hesaplaşma zamanı

ENGELLİ BİREYLER İÇİN NEDİM UMUT KAYNAĞI

◊ Hiç “yeter artık, ayağa kalkmak; böyle oynamak istiyorum” dediğiniz oldu mu?

- Tabii ki oldu ancak bencil bir istek değildi, bunu kendim için değil, Nedim için istiyordum. Çünkü yürüyemeyen biri ne kadar çok ayağa kalkmak isterse ben de o kadar istiyordum. Benim için Berker olarak ayağa kalkmaktan daha önemli olan şey fiziksel engelli bir bireyin, hayatı tekerlekli sandalye üzerinde değil ayaklarının üzerinde yaşamasının mümkün olduğunu göstermekti.

Çünkü, gerçekte engelli olan bir bireyin, Nedim’in ayağa kalktığını görmesi, o insan için çok güçlü bir umut kaynağı.

◊ Nedim’le empati kurduğunuzda neler hissediyorsunuz?

- Beni çok yaralıyor çünkü hayatı ellerinden çalınmış bir insan var orada. Yaşanamamış bir çocukluk, ihmal ve istismara uğramış bir gençlik var. Empati kurduğumda beni en çok üzen şey o dönemlerin Nedim’e asla geri verilemeyecek olması.

◊ Siz Nedim olsaydınız yine böyle mi intikam alırdınız?

- Nedim intikam almıyor, ödeşiyor. Kendisine yaşatılanların hesabını soruyor. Sanırım ben de bunu yapardım. Ancak bir yandan yaşayamadığım geçmişimi ve çok güzel olabilecek yılları yaşamak için de çaba sarf ederdim Nedim’den farklı olarak.

Lakin Nedim o kadar kırgın ve kızgın ki, ödeşmeye bu kadar odaklanmışken yaşayabileceği güzelliklerin ihtimaline bile izin veremiyor. Çünkü bu güzelliklerin kalbini yumuşatmasından korkuyor ve kalbi yumuşarsa istediği hesaplaşmayı yapamamaktan korkuyor.

Artık hesaplaşma zamanı

SANKi DiZiYE YENi BiR KARAKTER GiRDi

◊ Nedim şirket ve evi geri istedi. Bu durum amcasıyla ilişkisini nasıl etkileyecek?
- Nedim amcasına âşık bir yeğen. Umarım amcasını bu ödeşme yolculuğunda harcamaz. Ve onunla ilişkisini korumak için elinden geleni yapar. Çünkü bu amcasından çok Nedim’i yaralar. Nedim’e hayatta en çok vicdan azabı yaşatacak şey amcasını üzmek olur.

◊ Sağlığına kavuşan Nedim’le birlikte sette neler değişti?
- Sanki diziye yeni bir karakter girdi. Bu sürecin altından kalkmak için bütün set olarak çok uğraşıyoruz. Özellikle yönetmenim Cevdet Mercan’la beraber çok kafa patlatıyoruz. Cevdet Hocam iyi ki var, benim çok üstüme düşüyor bu süreçte. Elimizden geleni yaptığımızda iyi sonuçlar çıktığını hissediyoruz. Ama tabii bu da Nedim’in tekerlekli sandalyedeki yolculuğu kadar zor ve uzun bir yolculuk olduğunu söyleyebilirim.

Hayatımda kimse yok

◊ Nedim’in ayağa kalkmasıyla sizin sosyal hayatınızda neler değişti.
- Saçımı sakalımı kestim, yüzüm hafifledi diyebilirim. (Gülüyor )

◊ Dizide Nedim, Cemre’ye karşı özel duygular besliyor değil mi?
- Evet, Nedim’in Cemre’ye beslediği inanılmaz bir aşk var. Bu aşk onu iyileştirirken bir anda canını çok fazla acıtmaya başladı. Buna çok üzülüyorum. Umarım Cemre, Nedim’i geri kazanır ve yaptığı her şeyi onun için yaptığına Nedim’i inandırır.

◊ Gerçek hayatta Berker Güven’in hayatında biri var mı?
- Hayır, yalnızım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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