Armağan Çağlayan’a canlı yayında doğum günü sürprizi!
Sunuculuğunu Osmantır Erkır’ın yaptığı, jüri koltuğunda diva Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yer aldığı efsane yarışmaPopstar 2018’de dün akşam Armağan Çağlayan’a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Canlı yayında gelen sürpriz pasta ile büyük şaşkınlık yaşayan Çağlayan’a ekibin bir başka sürprizi daha vardı. Doğum günü kutlaması için şehir dışından gelen
annesi ve teyzesini karşısında gören Çağlayan duygu dolu anlar yaşadı. Aynı zamanda sanatçı dostlarından ve kız kardeşinden gelen kutlama videoları da bu
eğlenceye ayrı bir tat kattı.
Popstar 2018 her Çarşamba canlı yayınla Kanal D’de!
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