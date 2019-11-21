Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Selim ölecek mi? İşte Arka Sokaklar 532. bölüm fragmanları
Cuma akşamları ekranlara gelen Arka Sokaklar, bu hafta yeni bölümü ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Arka Sokaklar'ın yayınlanan 532. bölüm fragmanına, terör örgütü mensuplarıyla çatışmaya giren ekibin aksiyon dolu anları damga vurdu. Operasyon sırasında Selin'in bıçaklı saldırıya uğraması ise akıllara, "Selin ölecek mi?" sorusunu getirdi. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar 532. bölüm fragmanları.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 22 Kasım Cuma akşamı 532. bölümü ile ekranlara gelecek. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, Selin, Mesut ve Cemal terör örgütünce alıkonulan çocukları Berzan'ın elinden kurtarmak için Serboran Kırsalında operasyon düzenleyecek. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve 532. bölümün kısa özeti.
ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Selin, Mesut ve Cemal terör örgütünce alıkonulan çocukları Berzan'ın elinden kurtarmak için Serboran Kırsalına gelirler. Aldıkları istihbaratlar sayesinde Berzan'ın çocukları tuttukları kampı bulurlar. İstanbul'dan yanlarında getirdikleri terör örgütü mensubu kadın operasyon sırasında Selin'e bıçakla saldırarak onu yaralamayı başarır. Bıçaklanan Selin yaşayacak mı? Mesutlar çocukları terör örgütünün elinden kurtarabilecekler mi? Selin'in kardeşinin bebeğinin ölümüne neden olan Berzan yakalanacak mı?
Bu sırada İstanbul'daki ekibimiz Nadir'in silah kaçakçılığı yaptığı tırlara operasyon düzenlerler. Operasyon sonrası Ezgi, manevi amcası Nadir'in gerçek yüzünü görür. Bu yüzden ekip arkadaşlarına karşı utanç içindedir; fakat, Nadir'den de hesap sormasını bilir. Ekip, Nadir'i içeri atacak delillere ulaşabildi mi? Ezgi ve Nadir arasında neler yaşanacak?
Kurye lakaplı kiralık katil Tarik, Zeliş ile olan birlikteliğine devam eder. Zeliş, onun karanlık tarafından haberdar değildir. Buluştukları bir sırada Hüsnü onları görür. Kurye, Zeliş'in boynuna gerdanlık takar ve onu öper. Hüsnü gördükleri karşısında çok şaşırır. Kızı ile yaptığı konuşma tatsız geçer. Zeliş ve Kurye arasında neler yaşanacak? Hüsnü, kızı Zeliş ile yaptığı sert konuşmadan sonra nasıl bir karar alacak? Ekip, Kurye'nin gerçek kimliğini öğrenebilecek mi?
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