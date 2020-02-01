Arka Sokaklar'ın 541. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar'ın son bölümünde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 31 Ocak Cuma akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde Nadya'nın vurulması Engin Müdür'ü şoke uğrattı. İzleyenler şimdiden Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar'da haftaya neler olacak? İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ile ilgili bazı detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, terörist başı Nevres'i yakalamak için gelen ihbarı değerlendirir. Nevres'in içinde olduğunu düşündükleri aracı kıstırırlar ve çatışma çıkar. Çatışma sonrası arabadaki kişinin Nevres olup olmadığına bakmak için gittiklerinde şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalırlar. Arabada Nevres'in eşi ve çocuğu vardır. İkisi de çatışma sonrası ölmüşlerdir. Başta Mesut olmak üzere ekip bu manzara karşısında büyük üzüntü yaşar. Nevres, ailesinin başına gelenleri öğrendikten sonra Kurye ile anlaşır. Ailesinin ölümüne neden olan kişiyi ölü ve ya diri olarak getiren kişiye 5 Milyon Lira vereceğini söyler.

Kurye ve adamları Mesut ile Selin'in kaldıkları evi bulurlar. Büyük bir çatışma çıkar. Mesut ve Selin, yanlarındaki koruma polislerinin ölmelerinden sonra iki kişi olarak kendilerini savunmaya çalışırlar; fakat, Kurye'nin ekibi kalabalıktır.