Arka Sokaklar'ın 521. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarının uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın bu hafta ekranlara gelen 520. bölümü ile yine nefesleri kesti. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde, bir kadın cinayetini çözmeye çalışan Rıza baba ve ekibi pusuya düştü. Peki, Arka Sokaklar'ın 521 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte konu ile ilgili detaylar.
Cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D ekranlarında devam eden, ekranlara fırtına estiren Arka Sokaklar, yeni bölümü ile yine nefes kesen anlar yaşattı. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde operasyona giden ekip patlamanın içinde kaldı. İşte, Arka Sokaklar'ın 31 Mayıs akşamı yayınlanan 520. bölümüne dair bazı bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.
520. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir kadın cinayetini çözmeye çalışan ekip ipucu yakalar. Olayın peşine düşerler.
Öte yandan Hüsnü, başta Mesut olmak üzere ekipteki herkesin alay konusu olur. Çünkü oğlunu okula götüren Hüsnü tatsız bir tesadüf sonucu başka bir velinin markajına girer. Özellikle Hüsnü'ye evli olup olmadığını soran kadın başına bela açar. Zira yanlışlıkla çekilen bir fotoğraf gazete sayfalarına düşer. Kadının eski kocası bu duruma sinirlenir.
Ekip ise peşinde oldukları bir işin artık sonuna gelmiştir. Rıza Baba, ekibiyle birlikte büyük bir operasyon düzenler. Fakat operasyon sırasında başlarına gelenler hiç iç açıcı değildir. Patlama olur ve ekip gafil avlanır. Olayın bir uyarı olduğunu öğrenen Rıza ne yapacak?
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