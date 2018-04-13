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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
13.04.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar yeni bölümü Kanal D yayın akışında neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

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Arka Sokaklar yeni bölümü Kanal D yayın akışında neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tarihi merak konusu oldu. Kanal D yayın akışında kolaj bölümünü gören izleyiciler, Arka Sokaklar’ın akıbetini sorguluyor. Peki Kanal D ekranlarının en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?

13 Nisan tarihli Kanal D yayın akışı kafalarda soru işareti bıraktı, cuma dizisi Arka Sokaklar’ın yayın akışından çıkartılması ‘neden yok, yeni bölüm ne zaman?’ gibi soruları da gündeme getirdi. Kanal D’nin 13 Nisan 2018 Cuma günü yayın akışı bilgilerinde projenin kolaj bölümüyle ekrana geleceği duyuruldu.

Arka Sokaklar’ın 477. bölümü Miraç Kandili özel programı sebebiyle 20 Nisan Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Teröristleri bulmak için eskiden örgüt liderliği yapmış Ferman’ın ifadesi alınacaktır. Ferman, Edirne’ye tayin edilme talebinde bulunur. Eğer kabul edilirse konuşacağını söyler. Nalbur Osman, Ferman’ın yerine liderlik yapmaktadır. Ferman, Edirne’ye tayin edilirken yolda Osmanlar tarafından kaçırıp kurtarılır.

Tekin, Şenay’ın evinde kalmaya başlar. Şenay evde parti verir. Evde 18 yaşlarında bir kız vardır, Meltem. Partiden sonra Tekin kızı evine bırakır. Fakat, Meltem’in başına gelen olay sonrasında Tekin’in başı belaya girer. Savcı Arzu, uyuşturucu kartelini yakalamak için operasyon hazırlığı yapmaktadır. İçlerine narkotik polislerinden, Erkan Komiser yerleştirilmiştir. Savcı Arzu, Rıza baba ve ekibimizi de dahil eder.

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