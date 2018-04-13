Arka Sokaklar yeni bölümü Kanal D yayın akışında neden yok? Ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tarihi merak konusu oldu. Kanal D yayın akışında kolaj bölümünü gören izleyiciler, Arka Sokaklar’ın akıbetini sorguluyor. Peki Kanal D ekranlarının en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?
13 Nisan tarihli Kanal D yayın akışı kafalarda soru işareti bıraktı, cuma dizisi Arka Sokaklar’ın yayın akışından çıkartılması ‘neden yok, yeni bölüm ne zaman?’ gibi soruları da gündeme getirdi. Kanal D’nin 13 Nisan 2018 Cuma günü yayın akışı bilgilerinde projenin kolaj bölümüyle ekrana geleceği duyuruldu.
Arka Sokaklar’ın 477. bölümü Miraç Kandili özel programı sebebiyle 20 Nisan Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Teröristleri bulmak için eskiden örgüt liderliği yapmış Ferman’ın ifadesi alınacaktır. Ferman, Edirne’ye tayin edilme talebinde bulunur. Eğer kabul edilirse konuşacağını söyler. Nalbur Osman, Ferman’ın yerine liderlik yapmaktadır. Ferman, Edirne’ye tayin edilirken yolda Osmanlar tarafından kaçırıp kurtarılır.
Tekin, Şenay’ın evinde kalmaya başlar. Şenay evde parti verir. Evde 18 yaşlarında bir kız vardır, Meltem. Partiden sonra Tekin kızı evine bırakır. Fakat, Meltem’in başına gelen olay sonrasında Tekin’in başı belaya girer. Savcı Arzu, uyuşturucu kartelini yakalamak için operasyon hazırlığı yapmaktadır. İçlerine narkotik polislerinden, Erkan Komiser yerleştirilmiştir. Savcı Arzu, Rıza baba ve ekibimizi de dahil eder.
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