Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında şok! Mesut’un oğlu Tunç öldü mü?
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanıyla şok etkisi yarattı. 18 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan Arka Sokaklar'ın 481. bölümünde Mesut'un evi kurşunlandı ve Tunç ağır yaralandı. Son bölüm ardından ‘Tunç öldü mü?’ soruları gündeme geldi. Bu soruya yanıt Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanıyla geldi.
Arka Sokakar yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Neşet Ertaş’ın "Yalan Düny"a türküsü eşiğinde verilen Arka Sokaklar 472. bölüm fragmanına “Uğur Tunç Bilek, teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştür.” sözleri damga vurdu. Öte yandan bitkin bir halde görülen Mesut Komiser’in intikam hazırlığında olduğu anlar merak uyandırdı. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? Tunç, gerçekten öldü mü? İşte Arka Sokaklar yeni bölümünden ilk görüntüler!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asım, Mesut'tan intikam almak için bir plan yapar. Kalp krizi bahanesi ile cezaevinden, hastaneye geçmeyi başarır. Hastanedeki doktor adamlarındandır. Onu ölü gösterecek ilacı verdikten sonra ekibe Asım'ın ölüm haberini verir. Selin ve Mesut morgda Asım'ın cansız bedenini görünce rahatlarlar. Sorun olmaktan çıktığını düşünürler; ama, Asım'ın hayata döndürüldüğünden haberleri yoktur. Şans eseri araştırma yaptıkları sırada doktorun gerçek doktor olmadığını öğrenirler. Güvenlik kameraları incelenir ve Asım'ın yürüyerek hastaneden çıktığı görülür. Mesut'un hayatı tekrar tehlikeye girmiştir. Rıza Baba bu yüzden onun evine koruma memuru atar. Asım adamları ile evi basar. Yaylım ateşine tuttuğu evde Tunç da bulunmaktadır. Açılan bu ateş sonucunda Tunç ve koruma memuru vurulur.
Hüsnü, hastalığını gizlemeye devam etmektedir. Rıza Baba onun kaçamak durumundan şüphelenmeye başalar. Sonucunda hasta olduğunu öğrenir. Ailesinden bu hastalığı gizlememesini istediği Hüsnü, oğlu Haydarberk'in yanında baygınlık geçirir. Durumu "Baygınlık oyunu" olarak kurtarmaya çalıştığı sırada ailesinin şüphe duymasına neden olur; çünkü, Haydarberk bu oyunu evde sergilemiştir. Nedenini soran Çoban Ailesine babası ile kendisinin bildiği bir oyun olduğunu söyler.
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