Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı... Hüsnü'nün hastalığı ölümcül mü?
Arka Sokaklar 480.bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Hüsnü’nün hali kafalarda soru işareti bıraktı. Yayınlanan son bölümde sürekli yorgun olan ve uyuyamayan Hüsnü'nün burnundan kan gelmişti. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve detaylar!
Her hafta başka bir maceranın yaşandığı Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. 11 Mayıs tarihli bölüme dair ipuçları veren Arka Sokaklar 480.bölüm fragmanı ardından “Hüsnü’nün hastalığı ne, ölümcül mü?” soruları gündeme geldi. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
Rıza Baba, kızını ve torununu kaçıranın peşine düşmüştür. Onları bulmak için elindeki tüm imkanlarını kullanacaktır. Hüsnü'nün rahatsızlığı kafalardaki soruyu cevapsız bırakmaya devam edecektir. Mesut ise teröristlerle çatışma içerisine girecektir. Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali, arkadaşı Musa’nın suça karışmış olma ihtimalinden dolayı rahatsızdır. Begüm ise, Musa’dan ayrılmak istemektedir ve kızını da alıp gizlice kaçma planları yapar. Veli, Musa’nın kızından ayrı olmasının üzüntüsüne dayanamaz kendince bir çözüm yoluna gider.
Aylin son zamanlarda kendine bakmaya başlamıştır. Herkes hayatında biri olduğundan şüphelenir. Hakan ve Bahar rutin polis çevirmesi yaparken Aylin’i yanında bir adamla görürler. Hakan şaşkın bir şekilde kontrolleri yapar. Fazlasıyla bozulur; ancak, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışır.
Umut Bebek davası nihayet sonlanır. Velayet Selin’e verilir. Selin’in mutluluğu tabii ki Mesut’a da yansır. Mahkemeden sonra Mesut, Selin, Tunç ve Umut Bebek tıpkı bir aile gibi bir stüdyoya gidip fotoğraf çektirirler.
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