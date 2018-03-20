Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ekranlara.. Ekip çıkışı olmayan bir operasyonda!

Uyuşturucu şebekesine yapılan operasyon sonrasınde deşifre olan Mesut ile oğlu Tunç'un hayatları, tehlikeye giriyor! Bu durumdan dolayı Rıza Baba ve ekibin elleri kolları bağlıdır. Hamle yapmaları depodakilerin hayatlarını kaybetmelerine yol açacaktır. Tek umutları ise Mesut'tur. Şebekenin ikinci adamı mallar ve Mesutlar ile oradan kamyonla uzaklaşır. Rıza Baba, şebekenin başında olduğunu bildiği Kadir'e giderek adamının yerini öğrenmeye çalışır. Adamın ise başka bir planı vardır. Tunç'u öldürerek ekibe ders verme niyetindedir.

Arka Sokaklar son bölümlerde neler yaşandı?

Lojistik firma sahibi Numan, yanında adamı Cemil ve korumasıyla silahlı saldırıya uğrar. Ekibimizin yaptığı inceleme sonucunda, saldırıyı Yıldırım isimli eski çalışanlarının yaptığı ortaya çıkar. Numan, polisin olayın peşine düşmesini istemeden konuyu kendi aralarında çözmeye çalışır; ancak, ekibimiz saldırı sebebini çözünceye kadar uğraşacaktır. Olayın arkasından herkesi hayrete düşürecek bir isim bulunmaktadır. Rıza Baba ve ekibi o ismi yakalamadan işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Tunç’un arkadaşı Erhan, otobanda kazaya uğrar.

Mesut da hastaneye gider. Erhan’ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanır. Olayın aslı araştırılınca, Erhan’ın uyuşturucu kullanmasına sebep olan kişiler tehlikelidirler ve bu durumdan Tunç’un başına bir şey gelmesinden korkulur. Cemil, Kadir Altun’un gözüne girip has adamı olabilmek için Yusuf’un lojistik firmasıyla anlaşmaya çalışır. Yusuf çalışmak istemeyince, inşaatında yangın çıkarırlar.

Eda, cinayet şube polisleri tarafından gözaltına alınır. Aylin ve Selin, sorguya alınmayacak olan iki kişi olarak Koray cinayetini araştırmaya karar verir. Cinayetin işlendiği yerde kameralar araştırılır; ancak, hiçbirine ulaşılamaz. Sadece oradan geçmekte olan bir otobüs tespit edilir. Şoförü takip ederler. Şoför biriyle buluşur. Buluştuğu kişinin yüzünü görmezler; ancak, cinayetin bir numaralı zanlısı kaçarken yaralanır.

Motosiklet kullanan kapkaççılar, sürekli yeni bir olaya karışır. Önüne gelenlere acımadan saldırırlar ve paralarını gasp ederler. Olay yeri incelemelerinde Zeliha da gazeteci kimliğiyle bulunmaktadır. Hüsnü, adamların çok tehlikeli olduğu konusunda Zeliha’yı uyarır ve bu olayın peşini bırakmasını söyler. Zeliha babasının uyarılarına rağmen ikna olmaz ve olayın peşine düşer. Zanlı Rıdvan ve Zeliha’yı fark eder.