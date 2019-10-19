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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Arka Sokaklar dizisinin nefes kesen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanında Seray'ın ölümü Mesut ve Selin'in başına dert açıyor.. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanın başka neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar'ın son bölümde ekip, uyuşturucu kartelinin patronu olarak şüphelendikleri Nadir'in, Ezgi'nin tanıdığı çıkması karşısında büyük şok yaşıyor.

Sait'in ve torbacıların ölümünde aynı parmağın olduğunu anlayan ekip iki olayın avukatlığını yapan kadının peşine düşüyor. Bahar 7-24 avukat kadını takip ederken ekip, uyuşturucu dağıtanların peşine düşüyor. Her iki olayında ucu işadamı Nadir'de kesişiyor. Bahar, avukat kadının Nadir'in işyerine girdğini ekibe bildirdiğinde şüpheler daha da artıyor. Düzenlenen polis balosunda da ilginç bir durum yaşanıyor. Baloda Nadir de bulunmaktadır. Nadir, yüklüce bir bağış yaparak kirli işlerini örtme peşindedir; fakat, Rıza Baba, Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü bu iyi adam pelerininin altındaki kötü adamı hissederler. Ekibmiz, balo esnasında ikinci bir şaşkınlık yaşarlar. Ezgi de baloya gelmiştir ve Nadir ile çok sıkı fıkıdırlar. Nadir, Ezgi'nin manevi babası çıkar. Olaylar giderek karıştığı sırada Bahar ölümle yüzyüze kalır. Nadir, Bahar'ın avukatı takip ettiğini anlar. Peşine adamlarını takar. Işıklarda Bahar'ın arabasına yaklaşan adamlar dört bir koldan arabaya ateş ederler.

Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.

Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor...

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