Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Arka Sokaklar dizisinin nefes kesen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanında Seray'ın ölümü Mesut ve Selin'in başına dert açıyor.. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanın başka neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm fragmanı
Arka Sokaklar'ın son bölümde ekip, uyuşturucu kartelinin patronu olarak şüphelendikleri Nadir'in, Ezgi'nin tanıdığı çıkması karşısında büyük şok yaşıyor.
Sait'in ve torbacıların ölümünde aynı parmağın olduğunu anlayan ekip iki olayın avukatlığını yapan kadının peşine düşüyor. Bahar 7-24 avukat kadını takip ederken ekip, uyuşturucu dağıtanların peşine düşüyor. Her iki olayında ucu işadamı Nadir'de kesişiyor. Bahar, avukat kadının Nadir'in işyerine girdğini ekibe bildirdiğinde şüpheler daha da artıyor. Düzenlenen polis balosunda da ilginç bir durum yaşanıyor. Baloda Nadir de bulunmaktadır. Nadir, yüklüce bir bağış yaparak kirli işlerini örtme peşindedir; fakat, Rıza Baba, Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü bu iyi adam pelerininin altındaki kötü adamı hissederler. Ekibmiz, balo esnasında ikinci bir şaşkınlık yaşarlar. Ezgi de baloya gelmiştir ve Nadir ile çok sıkı fıkıdırlar. Nadir, Ezgi'nin manevi babası çıkar. Olaylar giderek karıştığı sırada Bahar ölümle yüzyüze kalır. Nadir, Bahar'ın avukatı takip ettiğini anlar. Peşine adamlarını takar. Işıklarda Bahar'ın arabasına yaklaşan adamlar dört bir koldan arabaya ateş ederler.
Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.
Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor...
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