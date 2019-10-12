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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahneler dikkat çekerken, Mesut kendisini zor bir durumun içinde bulur... Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?

Arka Sokaklar 527. Bölüm Fragmanı yayınlandı.. Mesut, Tunç ve arkadaşına bıçakla saldıran tinerci çocukla karşı karşıya kalıyor. Ekip, Tunç ve çocukluk arkadaşına saldıran tinerci çocuğun peşine düşer. Tinerci çocuğun saklanabileceği tüm mekanlara operasyon düzenleyen ekip sonunda ona ulaşır. Mesut, çocuğun başına silahını dayar. Ölümün acısını içinde hisseden Mesut tetiğe basmak üzereyken tinerci çocuk öldürmemesi için ona yalvarır. Mesut, intikam almak için tinerci çocuğu öldürecek mi? Ekip, çocukları sokaklarda suça yönlendiren elebaşını yakalayabilecek mi?

Savcı Ceyda'nın tayininin çıkmasıyla yerine başka bir savcı gelir. Bu savcı Engin Müdür ve ekip üzerinde baskısını ilk günden göstermeye başlar. Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü, yeni savcı yüzünden neler yaşayabileceklerini kestirmeye başlar. Özellikle yavaş yavaş açığa çıkarttıkları uluslararası suç şebekesinin patronuna yaklaşmışken. Yeni savcı Engin Müdürün üzerindeki dosyayı tekrar açacak mı? Ekip, yeni savcıyla ne gibi sorunlar yaşayacak?

 

11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 526. Bölümde ekip, uluslararası kaçakçılık şebekesinin hedefine giriyor.

Kaçakçılık şebekesi işlerine çomak sokan ekibi hedefine alıyor. Özellikle uyuşturucu trafiğine engel olan Engin Müdürü. Şebeke ile bağlantısı var sanılsın diye de, Engin Müdürün adına hesap açılıyor ve yüklü miktarda para transfer ediliyor. Bu hesaplar Savcı Ceyda'nın önüne düşüyor. Rıza Baba,Engin Müdür hakkında kanıt bulduğunu düşünen Ceyda'yı, işlem yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada ekip, şebekenin tetikçisi Sait'in adresine ulaşıyor. Engin Müdür, Savcı Ceyda ve ekibimiz Rıza Baba önderliğinde operasyon planı yapıyor. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışmada Engin Müdür ve Savcı Ceyda vuruluyor. Sait yakalanıyor; fakat, ekip sıkıntılı bi durumun içine düşüyor.

Tekin ve Jennifer'in nişanı için koşuşturma başlıyor. Bu durumdan en çok Hüsnü ve Zeliş rahatsız oluyor. Jennifer'in teyzesi Rebeca, Hüsnü ve Çoban Ailesini içinden çıkılmayacak bir borç batağının içine sürüklüyor. Hüsnü, ne kadar olayı çözmek istese de borç 70.000 Tl olunca durum tıkanıp duruyor. Sürpriz bir teklif Çoban Ailesini biraz olsun rahatlatıyor.

Tunç arkadaşı ile gece durakta beklerken can sıkıcı bir olay gerçekleşiyor. Tinerci çocukların başındaki kişi Tunçlara sarıyor. Onlardan para istiyor. Tunç'un arkadaşı para yerine yemek ısmarlama teklif edince genç cebinden sustalısını çekiyor. Boğuşma sırasında bıçak Tunç ya da arkadaşına saplanıyor. Olay yerine gelen Mesut gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşıyor..

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