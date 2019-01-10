Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Yılbaşı haftası itibariyle ara veren dizilerden birisi de Arka Sokaklar dizisi oldu. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarının izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri merakla beklenmeye devam ediyor. Kanal tarafından yayın akışında bu hafta da olmayan Arka Sokaklar dizisinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümlerinin 25 Ocak Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Nizam, Hakan’ın kurtulması için para istemektedir. Ekip parayı götürmeye karar verir. Aylin parayı kendisi götürmek ister. Ekiptekiler mecburen razı gelir. Aylin tarif edilen şekilde tekneye biner. Ekiptekiler de müşteri gibi gözlem halindedir. Aylin haber getiren çaycı kılığındaki adamla birlikte denize atlar. Artık Aylin’e ulaşmak daha da zorlaşacaktır.
Hüsnü ve Meryem iyice yakınlaşmıştır. Birlikte keyifli bir gün geçirirler. Hüsnü yeni yıl için Meryem’i evine çağırır. Evdekilerin bu davete tepkisi ne oldu? Bankaya Taylan isimli biri müşteri gibi girmiştir ve herkesin eve gitmesini bekledikten sonra kasalara ulaşır. Güvenlik bankayı açtığı zaman Taylan’la karşılaşır. Taylan güvenliği öldürür. Kendi de yaralanmıştır. Olay yerine Ekrem Karaca da gelir. Mesut’un eski istihbarattan tanıdığı biridir. Mesut’la birbirlerinden hoşlanmazlar. Kasada çalınan evrakta eski istihbaratçılar ve ailelerinin isimleri yazmaktadır. Mesut’un ve yakınlarının başı büyük derttedir.
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