Arka Sokaklar 509. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar bu hafta 509. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki bölümüne ait fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Dizinin bu haftaki bölümünde ekip, hırsızlık yapan ve ölümlere neden olan çetenin peşine düşecek. Peki, Arka Sokaklar'da başka neler olacak?
Efsane dizi Arka Sokaklar 15 Mart Cuma akşamı ekranlara gelecek bölümüyle yine izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Her bölümü ile izleyicileri ekrana bağlamayı başaran Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde Mesut, sevdiklerinin yanında olmadığını görünce hayatı ile ilgili kötü bir karar alacak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve 509. bölümün kısa özeti...
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Alp Korkmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokakar’ın bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde;
Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.
Mesut, Tunç’tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut’un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.
Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin’in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin’in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin’den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin’in yanına gider.
Avm’de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır. Nurgül’ün kocası Ogün’den de fidye isterler. Ekibimiz olayın peşine düşecektir.
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