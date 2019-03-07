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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.03.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 508. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Arka Sokaklar 508. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar bu hafta 508. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki bölümüne ait fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Dizinin bu haftaki bölümünde ekip, Mesut'un davranışlarını sorgulamaya başlıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak?

Efsane dizi Arka Sokaklar 8 Mart Cuma akşamı ekranlara gelecek bölümüyle yine izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Her bölümü ile izleyicileri ekrana bağlamayı başaran Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, herkese öfkelenen Mesut alkollü bir şekilde emniyete gelecek. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve 508. bölümün kısa özeti...

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Alp Korkmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokakar’ın bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde;

Mesut, Hüsnülerin araya girmesi sonucu Derman’ı öldüremez. Herkese öfkelenen Mesut alkollü bir şekilde emniyete gelir. Derman’ın yanına girmeye çalışan Mesut emniyetten zor kullanılarak çıkarılır. Garajda Hüsnü zorla kendi arabasına bindirir onu. Boş bir arazide yumruk yumruğa kavga ederler. Bu kavga büyük dostluğun sonunu mu getirecektir?

Celil, Asu’yu Antalya’ya uyuşturucu ticareti için göndermek ister. Küçük kızı Melisa’yı da rehine alır. Asu çaresizce arkadaşı Nimet’ten yardım ister. Nimet de polislerimize söyler. Küçük kızı kurtarmak için ekibimiz olaya el atar. Operasyon için Asu, Nimet ve Hakan, Antalya’ya giderler. Celil adamları ikna etmek için uğraşır ve Hakan’la Nimet aynı odada uyumak zorunda kalır. Aylin’in bu olaya tepkisi beklenmedik şekilde olacaktır.

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