Arka Sokaklar 508. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar bu hafta 508. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki bölümüne ait fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Dizinin bu haftaki bölümünde ekip, Mesut'un davranışlarını sorgulamaya başlıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
Efsane dizi Arka Sokaklar 8 Mart Cuma akşamı ekranlara gelecek bölümüyle yine izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Her bölümü ile izleyicileri ekrana bağlamayı başaran Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, herkese öfkelenen Mesut alkollü bir şekilde emniyete gelecek. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve 508. bölümün kısa özeti...
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Alp Korkmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokakar’ın bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde;
Mesut, Hüsnülerin araya girmesi sonucu Derman’ı öldüremez. Herkese öfkelenen Mesut alkollü bir şekilde emniyete gelir. Derman’ın yanına girmeye çalışan Mesut emniyetten zor kullanılarak çıkarılır. Garajda Hüsnü zorla kendi arabasına bindirir onu. Boş bir arazide yumruk yumruğa kavga ederler. Bu kavga büyük dostluğun sonunu mu getirecektir?
Celil, Asu’yu Antalya’ya uyuşturucu ticareti için göndermek ister. Küçük kızı Melisa’yı da rehine alır. Asu çaresizce arkadaşı Nimet’ten yardım ister. Nimet de polislerimize söyler. Küçük kızı kurtarmak için ekibimiz olaya el atar. Operasyon için Asu, Nimet ve Hakan, Antalya’ya giderler. Celil adamları ikna etmek için uğraşır ve Hakan’la Nimet aynı odada uyumak zorunda kalır. Aylin’in bu olaya tepkisi beklenmedik şekilde olacaktır.
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