Arka Sokaklar 506. bölüm fragmanında Selin ve ekip yıkılıyor
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 506. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Umut'un öldüğünü öğrenen Selin ve ekip yıkılıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 506. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizisinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selin'in annelik yaptığı yeğeni Umut öldü mü? İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mesut, Umut’u da almış, neşeli şekilde eve dönmektedir. Derman’ın kendisini takip etmesinden şüphelenir. Volkan ve Umut’u eve gönderir. Kendisi Derman’la çatışır. Dermanlara takviye araç gelir ve Mesut’un mermisi bitmek üzeredir. Polisler desteğe gelirler. Bu esnada bir patlama sesi duyulur. Destek polislerin gelmesiyle Dermanlar da kaçar.
Mesut patlamış araca gidince, yaralı Volkan’ı ve ölen Umut bebeği bulur. Herkes yıkılmış haldedir. Selin, Umut’un ölümünden Derman’ın peşini bırakmaması sebebiyle Mesut’u suçlu bulmaktadır.
Derman, Kemerli isimli teröristlerin bölgesine gider. Lider konumundaki Muhip onu karşılar. Ulaş, yanında Muhip’in adamıyla, Derman’a ilaç almaya diye çıkar ve kaçmaya kalkışır. Ekrem, Derman’a çok yaklaştığını söyler ve Mesut’u arar. Ekibimiz de bu esnada Ulaş’ın kaçtığını öğrenmiştir. Ulaş’ı almaya gideceklerdir ama Mesut ve Ekrem onlardan önce davranmıştır. Ulaş’ı döve döve Kemerli mahallesinin yerini öğrenirler. Mesut, Ekrem’i de bayıltır. Yüklü miktarda mühimmat alır ve kemerli mahallesine tek tabanca şekilde giriş yapar. Mesut adeta ölüme gidiyordur.
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