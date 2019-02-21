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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 506. bölüm fragmanında Selin ve ekip yıkılıyor

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Arka Sokaklar 506. bölüm fragmanında Selin ve ekip yıkılıyor

Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 506. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Umut'un öldüğünü öğrenen Selin ve ekip yıkılıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar dizisinin 506. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizisinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selin'in annelik yaptığı yeğeni Umut öldü mü? İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut, Umut’u da almış, neşeli şekilde eve dönmektedir. Derman’ın kendisini takip etmesinden şüphelenir. Volkan ve Umut’u eve gönderir. Kendisi Derman’la çatışır. Dermanlara takviye araç gelir ve Mesut’un mermisi bitmek üzeredir. Polisler desteğe gelirler. Bu esnada bir patlama sesi duyulur. Destek polislerin gelmesiyle Dermanlar da kaçar.

Mesut patlamış araca gidince, yaralı Volkan’ı ve ölen Umut bebeği bulur. Herkes yıkılmış haldedir. Selin, Umut’un ölümünden Derman’ın peşini bırakmaması sebebiyle Mesut’u suçlu bulmaktadır.

Derman, Kemerli isimli teröristlerin bölgesine gider. Lider konumundaki Muhip onu karşılar. Ulaş, yanında Muhip’in adamıyla, Derman’a ilaç almaya diye çıkar ve kaçmaya kalkışır. Ekrem, Derman’a çok yaklaştığını söyler ve Mesut’u arar. Ekibimiz de bu esnada Ulaş’ın kaçtığını öğrenmiştir. Ulaş’ı almaya gideceklerdir ama Mesut ve Ekrem onlardan önce davranmıştır. Ulaş’ı döve döve Kemerli mahallesinin yerini öğrenirler. Mesut, Ekrem’i de bayıltır. Yüklü miktarda mühimmat alır ve kemerli mahallesine tek tabanca şekilde giriş yapar. Mesut adeta ölüme gidiyordur.

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