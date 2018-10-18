Arka Sokaklar 491. bölüm fragmanında Mesut'un başına ödül konuyor
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 491. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ekip, Mesut'un başına ödül koyan çete liderini yakalamak için operasyon düzenliyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 491. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi, yeni bir hedefin peşine düşüyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mesut, peşine takılan iki saldırganı takip eder ve sıkıştırır. Adamların telefonunda gelen mesajı bulur. Mesut’u öldüren kişiye yüklü miktarda para ödülü verilecektir. Mesut, Halis’i bir yere çağırır ve tartışır. Bu esnada üzerine verici yerleştirir. Halis’in Altan’la yaptığı konuşmayı duyar. Sevkiyatı yapılacak uyuşturucuların başında bekleyecektir. Mesut Halis’i takibe başlar.
Tekin aldığı reklam tekliflerini kutlamak için ailesini, Metin’in çalıştığı restorana yemeğe çıkarır. Aylin ve Hakan’ın da harika bir sürprizi vardır. Hakan, baba olacağını coşkulu bir şekilde herkese açıklar.
Selin ve Mesut baş başa konuşup, sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Selin beklediği evlenme teklifi gelecek midir?
Bir turist, iki kişi tarafından saldırıya uğrar. Polislerimiz olaya el koyar. Bilgisayarındaki bir programla, yer tespiti yaparlar. Eve gittiklerinde yaşlı bir nine karşılarına çıkar. Kimse ondan şüphelenmez. Oysa ki gerçek çok farklıdır..
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