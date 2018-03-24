Altan Erkekli, Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde!
Geçtiğimiz hafta Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi, güçlü oyuncu kadrosu ve muhteşem prodüksiyon ile adından çokça söz ettirdi.
Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizide, usta oyuncu Altan Erkekli bu salı ekrana gelecek ikinci bölüm ile seyirci karşısına çıkacak.
Osmanlı’nın en büyük mimarlarından biri olan Muslihuddin, İslam aleminin en büyük hükümdarı Sultan Mehmed Han’ın Konstantiniyye fethi sürecinde her daim yanında olacaktır.
Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatıldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümü ile Kanal D’de!
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