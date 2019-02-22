Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAilenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik kimdir?
GeriTelevizyon Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.02.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik kimdir?

Bir dönem, TRT 1'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde de rol alan Reshad Strik şimdilerde, 'Ailenin Yeni Üyesi' programının sunucusu olarak ekranlarda boy gösteriyor. Bosna Hersek kökenli Avustralyalı sunucu ve oyuncunun kim olduğu vatandaşlarca araştırma konusu oldu. Peki, Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik kimdir?

TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik'in kim olduğu ve kariyeri televizyonseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Reshad Strik hakkında detaylar...

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya geldi. Boşnak kökenli olan Reshad Strik, Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Avustralya’da “Blue Heelers” ve “Headland”da rol alan Strik, daha sonra ABD'ye gitti. Amerika’da, ilk olarak “Tepenin Gözleri 2”de Mickey adlı bir Amerikan askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson’ın “A Public Affair” klibinde rol aldı.

Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.

2010 yılında Bosna Hersek'e giden oyuncu iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı. Aynı zamanda burada bir evlilik de yapan Reshad Strik 2013 yılında Türkiye'ye geldi.

Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde rol aldı. Reshad Strik, eşi ve iki çocuğuyla İstanbul’da yaşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Maşallah diyelim!

Ünlü sanatçı Fatma Girik ameliyat oldu

Reynmen’in derdi ne?

Ayşe Vera geldi!