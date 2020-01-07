7 Ocak Salı günü ATV yayın akışı içerisinde neler var?

ATV yayın akışı içerisinde neler yer aldığı, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 7 Ocak tarihli ATV yayın akışı aracılığıyla yayınlanacak olan filmler ve diziler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 7 Ocak tarihli ATV yayın akışı içerisinde yer alan filmler, diziler ve programlar

7 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

7 Ocak ATV yayın akış içerisinde yer alan programlar;

Son Durak

Saat: 01:15 - 02:15 (60 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Aşk ve Mavi

Saat: 02:15 - 05:15 (180 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...

Seviyor Sevmiyor

Saat: 05:15 - 08:00 (165 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Çocukluk aşkı olan bir çift, yıllar sonra bir araya gelir.

Kahvaltı Haberleri

Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.

Gün Ortası

Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Beni Bırakma

Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

Esra Erol'da

Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

ATV Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Goosebumps: Canavarlar Firarda

Saat: 20:00 - 22:05 (125 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Genç bir çocuğun hatası sonucu kapalı tutuldukları kitaptan kaçan canavarlar kasabaya terör saçar.

2012

Saat: 22:05 - 01:00 (175 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Global bir felaketin ardından kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera...