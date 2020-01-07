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Televizyon
Haber Giriş: 07.01.2020 - 17:14,Son Güncelleme:/

7 Ocak Salı günü ATV yayın akışı içerisinde neler var?

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7 Ocak Salı günü ATV yayın akışı içerisinde neler var?

7 Ocak Salı günü ATV yayın akışı içerisinde hangi programlar ve dizilerin yer aldığı pek çok izleyicinin araştırdığı konu oluyor. Gündüz kuşağı ile birlikte prime time kuşağı da merak edilen 7 Ocak ATV yayın akışı içerisinde diziler, filmler ve haber programları bulunuyor. İşte, 7 Ocak Salı gününe dair ATV yayın akışı ve merak edilen bazı bilgiler

ATV yayın akışı içerisinde neler yer aldığı, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 7 Ocak tarihli ATV yayın akışı aracılığıyla yayınlanacak olan filmler ve diziler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 7 Ocak tarihli ATV yayın akışı içerisinde yer alan filmler, diziler ve programlar

7 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

7 Ocak ATV yayın akış içerisinde yer alan programlar;

Son Durak
Saat: 01:15 - 02:15 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Aşk ve Mavi
Saat: 02:15 - 05:15 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...

Seviyor Sevmiyor
Saat: 05:15 - 08:00 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Çocukluk aşkı olan bir çift, yıllar sonra bir araya gelir.

Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.

Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Goosebumps: Canavarlar Firarda
Saat: 20:00 - 22:05 (125 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Genç bir çocuğun hatası sonucu kapalı tutuldukları kitaptan kaçan canavarlar kasabaya terör saçar.

2012
Saat: 22:05 - 01:00 (175 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Global bir felaketin ardından kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera...

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