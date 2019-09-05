5 Eylül Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta gün birincisi, 5 Eylül Perşembe günü kaynanaların verdiği puanla tamamlandı. Gerilim dolu geçen bölümde, gelinler en iyi yemeği yapabilmek için büyük efor sarf etti. Yarışmanın sunucusu Fatih Ürek, günün sonunda Gelinim Mutfakta 5 Eylül tarihinde gün birincisini açıkladı. İşte, Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altın kazanan isim hakkında bazı bilgiler
Gelinim Mutfakta'nın gün birincisi ve çeyrek altın alan ismi, gerçekleştirilen puanlamanın ardından açıklandı. Puanlamaya göre Gelinim Mutfakta'da günün kazanan ismi şu şekilde açıklandı;
Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Ezgi oldu.
Ezgi'nin ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 9 puanla Yağmur olarak açıklandı.
Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Hatice olarak belirlendi. Diğer yarışmacı ise 12 puan elde etti.
SİNİRLER GERİLDİ
Gelinim Mutfakta 344. Bölümde Çiğdem Hanım, Hüsniye Hanımın puanlamasından sonra sinirlerine hakim olamıyor ve ağlamaya başlıyor!
Hüsniye Hanımın tadım ve puanlaması sonrası ortalık bir kez daha karıştı. Her zamanki gibi 1'leri kullanıp, açıklamalarında alaycı bir tavır takınması herkesi germeye başladı. Özeliikle puanlama sonrasında Çiğdem Hanım açtı ağzını, yumdu gözünü. Onu vicdansızlıkla suçladı ve öfkeli haliyle ortalığı kasıp kavurdu. Hüsniye Hanım ile diğerleri de harareti yüksek tartışmanın içerisine girdiler. Sonrasında ise Çiğdem Hanım, sinir boşalması yaşayarak ağlamaya başladı. Fatih Ürek onu teselli etmeye çalışsa da öfkesi dinmek bilmedi..
GELİNLER ODAYI BASTI
Gelinlere Reyhan Hanımın, Yağmur hakkında söyledikleri VTR ile izlettirildi. Videoda Reyhan Hanımın, Yağmur dominantlığı hakkında olumsuz açıklamaları bulunuyordu. Yağmur izledikten sonra soluğu kaynanalar odasında alıyor. Reyhan Hanıma sert bir tepki gösteriyor. Çiğdem Hanım ise, Reyhan'ın odaya gelmesinden rahatsız olduğunu söyleyerek çıkmasını istiyor. Yağmur'un kaynanası Necla Hanım da, Çiğdem Hanımın bu çıkışına öfkeleniyor ve onunla tartışmaya başlıyor. Kaynanalar odasının perdesi kapalı olduğu için içeride neler olduğunu merak eden diğer gelinlerde odaya doluşunca ortalık karışıyor...
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