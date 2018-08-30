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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTelevizyon 4N1K İlk Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
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Televizyon
30.08.2018 - 20:55, Son Güncelleme:

4N1K İlk Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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4N1K İlk Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar gibi isimlerin yer aldığı 4N1K İlk Aşk, bu hafta 8. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan ve pek çok ipucu veren fragman, yeni bölümün oldukça eğlenceli geçeceğinin sinyallerini verdi. Peki, 4N1K İlk Aşk'ın 8. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanında neler var?

Bayram tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan 4N1K İlk Aşk'ın merakla beklenen 8. bölümü bu hafta yayında olacak. Dizinin yeni bölümünde, Yaprak'ın başı ailesi ile fena dertte. İstanbul'dan ayrılma kararı alan aileyi durdurmak için herkes seferber oluyor. İşte, 4N1K İlk Aşk 8. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...

Cuma akşamları ekranlara gelen 4N1K İlk Aşk dizi, 31 Ağustos akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ödüllü genç yazar Büşra Yılmaz’ın 4N1K kitabından uyarlanan dizinin bu haftaki bölümünde; Devamsızlık olayı Yaprak’ın başına feci dert açar. Son dakika raporu bulup olayı çözmüş olsalar da Yaprak babasını bir türlü ikna edemez. Babası Antalya’ya gitme kararı alır. Bir yandan çete diğer yandan Barış, Yaprak’ın babası Taner’i vazgeçirmekten her yolu denerler.

Ece, babasına okuldan ayrılacağını söyler. Tek bir şartla kalacaktır, babası annesine dönmeyi kabul ederse. Babası da bunun karşılığında Ece’den Sinan’la bir daha görüşmemelerini ister. Barış, Yaprak’ın babasını ikna etme yolu bulmuştur, üstelik bu bahane ile sürekli Yaprak’la da birlikte olabilecektir.

Sürekli Barış’ın yoluna çıkmasından sıkılan Ali, onu buluşmaya çağırır. Barış Ali’yi korkaklıkla suçlarken, Ali ise ondan Yaprak’ı en az kendisi kadar sevdiğini ispatlarsa aradan çekileceğini söyler. Günlüğü Ela Öğretmene vermeye karar veren Yaprak onu bir kafeye buluşmaya çağırır. Barışla birlikte buluşma yerine giderler ancak her ikisi de Ali’nin onları takip ettiğinden haberleri yoktur.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

4N1K İlk Aşk'ın ekranlara gelen 7. bölümünde Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali’den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali’nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali’ye gönderirler.

Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış’ın eline geçer. Yaprak’ın ise başı devamsızlıktan derttedir. Hastanede Ali’nin yanında olması ona pahalıya patlamıştır. Eğer kaybolan okçuluk raporunu bulmazsa devamsızlıktan kalacaktır. Sonunda hastaneye getirilişi hakkında gerçekleri öğrenen Ali, Barışla ödeşmek ister ve ona “Benden bir iste ne olursa yapacağım” der. Barış da Yaprak’a aşkını itiraf etmesini ister. Eğer kabul ederse aralarından çıkacağına söz verir. Herkes kayıp raporun kopyasını bulmak için seferber olurken Barış günlüğün kime ait olduğunu bulmuştur. Sinan ise hiç ummadığı bir anda Müdür ile annesinin ayrılmadığını öğrenir.

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