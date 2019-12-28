Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. 30 bin TL kazandıktan sonra yarışmacıya sorulan soru son bölüme damga vurdu. Peki, 2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?

SORU:

2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?

A) Yeni Delhi

B) Şenghay

C) Kiev

D) Buenos Aires

Doğru Cevap: A Yeni Delhi