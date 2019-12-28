2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada, izleyenlerin dikkatini çeken soru internette merak konusu oldu. Televizyon başındakilerin araştırdığı büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; 2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır? İşte, o sorunun doğru yanıtı haberimizde.
Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. 30 bin TL kazandıktan sonra yarışmacıya sorulan soru son bölüme damga vurdu. Peki, 2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?
SORU:
2019'da hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından bir şirket, 15 dakikası 24TL'ye oksijen tüplerinden temiz hava satmaya başlamıştır?
A) Yeni Delhi
B) Şenghay
C) Kiev
D) Buenos Aires
Doğru Cevap: A Yeni Delhi
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