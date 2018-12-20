Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Yarışmacılar belli oldu mu?
Survivor Türkiye için geri sayım başladı. Her yıl iddialı yarışmacılarla izleyici karşısına çıkan Survivor, bu yıl ne zaman başlayacağı ile internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl Adem Kılıçcı'nın birinci olduğu yarışmanın ardından gözler, bu yıl gerçekleştirilecek Survivor 2019'un yarışmacılarına çevrildi. Peki, gelecek aylarda ekranlarda olacak Survivor'un yarışmacıları kimler olacak? İşte, o detaylar
Survivor ne zaman başlayacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Her yıl yeni yılın ilk haftaları itibariyle hareket kazanan Survivor'da ,sosyal medya üzerinde bazı iddialar yer alsa da yarışmacılar konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı. Peki, Survivor 2019 ne zaman gerçekleşecek? İşte, o detaylar
SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşecek olan Survivor 2019'da, şu ana kadar yarışmış isimler arasından en iddialı olanların yarışmacılar arasında yer alacağı düşünülüyor.
Hürriyet Gazetesi'nin Pantene işbirliği ile düzenlediği ödül töreninde Survivor 2019 hakkında bazı tüyolar veren Acun Ilıcalı, 'Survivor şubat başı başlıyor, Türkiye-Yunanistan var. Çok acayip yarışmacılar var. Hiç öyle popüler gözüyle bakmayalım, iki tane mermi gibi takımın hayat mücadelesi var. Seyredenler pişman olmaz.' yorumunda bulundu.
YARIŞMA DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE
Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un çekileceği adanın görüntülerini Instagram üzerinden paylaşmıştı. Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, program için geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden Dominik Cumhuriyeti'ni seçti.
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