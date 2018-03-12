Saçınızı evde boyamadan önce bilmeniz gereken 5 şey

En iyi rengi nasıl seçersiniz?
Kuaförde saç boyatmanın en güzel tarafı kendinizi bir profesyonelin ellerine bırakıyor olmanızdır. Siz boya rengi konusundan çok düşünmeden o size uygun olan rengi hemen söyler. Ancak evde boya yapmanın en büyük handikaplarından biri şüphesiz doğru rengi seçebilmektir. Saç pigmentiniz çok güçlü olabilir ya da çok çabuk açılma yaşanan bir saça sahip olabilirsiniz. Bu da boyanın saçınızda nasıl görüneceğini belirler. Ancak bu konudaki en pratik bilgi şudur: Boya renginizi seçerken saç renginizden en fazla 2 ya da 3 ton koyusunu ya da açığını tercih etmelisiniz. Daha ileri tonlar saçınız tarafından kabul edilmeyebilir. Bu da boşa çaba harcamanız anlamına gelir.
Rengin canlı olmasını nasıl sağlarsınız?
Piyasadaki boyalar saçınıza istediğiniz rengi verebilmeniz için üretilmiştir ancak saç yoğunluğunuz ya da uzunluğunuzu göz önüne alarak iki kutu boya almak her zaman için rengi çok daha iyi elde etmenizi sağlar. Böylece yetti yetmedi kaygısıyla belli bölgeleri es geçmez, her bölgenin eşit derecede ve bol bol boyandığından emin olursunuz. Bu da rengin daha canlı olmasını sağlar.
Saçınız kısaysa nasıl boyayacaksınız?
Kısa saçı boyamak uzun saçı boyamak kadar meşakkatlidir çünkü teninizin de boyanması gibi bir risk taşır. Bunun için kısa saçı boyarken daima yukarıya doğru tek bir şekilde tutmaya çalışın ve aşağıya düşen saçlarınızın alnınızı ve şakaklarınızı boyamasına izin vermeyin.
Etrafı boyadan nasıl korursunuz?
Saçınızı yeni boyadığınızda özellikle yıkadıktan sonra rengi çevrenizdeki her şeye bulaşabilir, buna çok dikkat etmelisiniz. Özellikle koyu renk boyalar yastık kılıfınıza ve havlularınıza bulaşabilir. Bu nedenle boyadan sonra eski havlularınızdan biriyle saçınızı kurulayın ve yastık kılıfınız için de bone kullanın. Diğer bir seçenek olarak da eski bir yastık kılıfı kullanabilirsiniz. İlk birkaç gün kıyafetlerinizin de boyanmaması için saçınıza eşarpla model verebilirsiniz.
Saçınızı ilk defa mı boyuyorsunuz?
Sorun değil! Her şeyin bir ilki vardır. Merak etmeyin kötü bir sonuç almayacaksınız. Sadece cesur olun ve o istediğiniz rengi elde etmek için harekete geçin. Önemli olan tek şey kendinizi nasıl daha iyi hissedeceğiniz.
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