 Olgun yaşlar için 6 göz makyajı kuralı

Ağır göz makyajından uzak durun

Makyaj uzmanları, olgun yaşlardaki bir kadını ağır bir göz makyajından daha fazla yaşlı gösterecek bir detay olmadığını söylüyorlar. Çünkü eğer göz kaldırma gibi bir operasyon geçirmediyseniz, çok kalın siyah bir eyeliner uygulaması ve yoğun renklerdeki gölgeler, gözlerinize yıllar katabilir ve kaz ayakları görüntüsünü daha belirgin bir hale getirebilir. Bu nedenle parlak olmayan bir göz makyajı tercih etmelisiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Basit düşünün. Eğer hafif makyaj konusunda tecrübesizseniz, bir uzmana makyaj yaptırarak işe başlayabilirsiniz. Bu sayede onu izlerken çok şey öğrenebilir ve sonrasında kendinize uygulayabilirsiniz.

Daha az far!

Olgun yaşlarda bir güzellik kuralı olarak daha az far kullanmak gerekir. Çünkü far ile kalın tonlar oluşturmak, aşırı bir görüntüye neden olabilir. Bunun yerine gözlerinizde, far yardımıyla nötr bir gölge görüntüsü oluşturun. Eğer gece dışarı çıkacaksanız veya özel bir gün ise, göz bölgenizdeki kırışıklıklara koyu bir ton uygulayabilirsiniz. Ancak göz kapaklarınızda iki renk kullanmanıza gerek yok.

Kendiniz için en doğru maskarayı seçin

Olgun yaşlarda kirpiklerinizi daha uzun göstermek için hacimlendirici bir maskara seçimi yapmalısınız. Önemli olan kirpiklerinize çok fazla maskara uygulamanız değil, kirpiklerinizin doğal ve hacimli görünmesini sağlamanızdır. Hacimli maskaralar, kısa kirpiklerin daha doğal görünmesini sağlayabilir. Renk konusunda ise eğer açık tenliyseniz; sarı veya gri saçlara sahipseniz, koyu kahverengi bir maskara, siyah bir maskaraya göre daha yumuşak bir görüntü oluşturabilir.

Kirpiklerinizin kıvrık görünmesini sağlayın

Birçok kadın, yaşı ilerledikçe kirpiklerinin eskisi kadar hacimli ve kıvrık olmadığını gözlemler. Gözlerinizi belirginleştirmenin ve kirpiklerinizin görüntüsünü iyileştirmenin en kolay yolu ise kirpiklerinizi kıvırmaktadır. Kıvrık kirpiklere sahip olmak için bir kirpik kıvırıcı kullanabilir veya bu etkiye sahip maskaralar kullanabilirsiniz. Eğer kirpik kıvırıcı kullanacaksanız sonrasında kirpiklerinize hafif bir rimel uygulamayı unutmayın.

Gözleriniz ve dudaklarınız arasında bir seçim yapın

Bu aslında her yaşa hitap eden bir güzellik kuralıdır. Ama özellikle olgun yaşlarda, cesur renklerde bir ruj uyguladıysanız göz makyajınızı yok denecek kadar az miktarda tutmalısınız. Gözlerinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız da, ruj seçiminizi hafif tonlardan yana yapmalısınız.

Gözlük takıyorsanız çerçevenizin şık olduğundan emin olun

Olgun yaşlarda birçok kadın, en azından rahat okuyabilmek için gözlük kullanır. Eğer siz de gözlük kullanıyorsanız, çerçevenizin şık olduğundan emin olmalısınız. Doğru çerçeve seçimi sizi 10 yıl gençleştirebilirken; yanlış bir seçim yaşınıza 10 yıl daha ekleyebilir!