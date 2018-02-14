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Olgun yaşlar için 6 göz makyajı kuralı

50 yaşın üzerindeyken makyaj yapmanın amacı sizi daha genç göstermek olmamalıdır. Yapılması gereken tek şey, en iyi şekilde görünmenizi sağlamak ve sahip olduğunuz özellikleri zarifçe ön plana çıkarmaktır. Ancak ilerleyen yaşla birlikte göz çevresinde oluşan ince çizgiler ve kaz ayakları, özellikle göz makyajı için oldukça zorlayıcı olabilir. Bu durumda bu zamana kadar uyguladığınız makyaj rutininizi değiştirmeniz, görünümünüzü canlandırmanızı sağlayacaktır. Bu basit ipuçlarını kullanarak siz de kendiniz için iyi bir başlangıç yapabilir ve yepyeni bir görünüme kavuşabilirsiniz. İşte olgun yaşlar için 6 göz makyajı kuralı…

Kaynak: Doğan Burda
14.02.2018 - 13:51 | Son Güncelleme :

Ağır göz makyajından uzak durun

Makyaj uzmanları, olgun yaşlardaki bir kadını ağır bir göz makyajından daha fazla yaşlı gösterecek bir detay olmadığını söylüyorlar. Çünkü eğer göz kaldırma gibi bir operasyon geçirmediyseniz, çok kalın siyah bir eyeliner uygulaması ve yoğun renklerdeki gölgeler, gözlerinize yıllar katabilir ve kaz ayakları görüntüsünü daha belirgin bir hale getirebilir. Bu nedenle parlak olmayan bir göz makyajı tercih etmelisiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Basit düşünün. Eğer hafif makyaj konusunda tecrübesizseniz, bir uzmana makyaj yaptırarak işe başlayabilirsiniz. Bu sayede onu izlerken çok şey öğrenebilir ve sonrasında kendinize uygulayabilirsiniz.

Olgun yaşlar için 6 göz makyajı kuralı

Daha az far!

Olgun yaşlarda bir güzellik kuralı olarak daha az far kullanmak gerekir. Çünkü far ile kalın tonlar oluşturmak, aşırı bir görüntüye neden olabilir. Bunun yerine gözlerinizde, far yardımıyla nötr bir gölge görüntüsü oluşturun. Eğer gece dışarı çıkacaksanız veya özel bir gün ise, göz bölgenizdeki kırışıklıklara koyu bir ton uygulayabilirsiniz. Ancak göz kapaklarınızda iki renk kullanmanıza gerek yok.

Olgun yaşlar için 6 göz makyajı kuralı

Kendiniz için en doğru maskarayı seçin

Olgun yaşlarda kirpiklerinizi daha uzun göstermek için hacimlendirici bir maskara seçimi yapmalısınız. Önemli olan kirpiklerinize çok fazla maskara uygulamanız değil, kirpiklerinizin doğal ve hacimli görünmesini sağlamanızdır. Hacimli maskaralar, kısa kirpiklerin daha doğal görünmesini sağlayabilir. Renk konusunda ise eğer açık tenliyseniz; sarı veya gri saçlara sahipseniz, koyu kahverengi bir maskara, siyah bir maskaraya göre daha yumuşak bir görüntü oluşturabilir.

Olgun yaşlar için 6 göz makyajı kuralı

Kirpiklerinizin kıvrık görünmesini sağlayın

Birçok kadın, yaşı ilerledikçe kirpiklerinin eskisi kadar hacimli ve kıvrık olmadığını gözlemler. Gözlerinizi belirginleştirmenin ve kirpiklerinizin görüntüsünü iyileştirmenin en kolay yolu ise kirpiklerinizi kıvırmaktadır. Kıvrık kirpiklere sahip olmak için bir kirpik kıvırıcı kullanabilir veya bu etkiye sahip maskaralar kullanabilirsiniz. Eğer kirpik kıvırıcı kullanacaksanız sonrasında kirpiklerinize hafif bir rimel uygulamayı unutmayın.

Olgun yaşlar için 6 göz makyajı kuralı

Gözleriniz ve dudaklarınız arasında bir seçim yapın

Bu aslında her yaşa hitap eden bir güzellik kuralıdır. Ama özellikle olgun yaşlarda, cesur renklerde bir ruj uyguladıysanız göz makyajınızı yok denecek kadar az miktarda tutmalısınız. Gözlerinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız da, ruj seçiminizi hafif tonlardan yana yapmalısınız.

 Olgun yaşlar için 6 göz makyajı kuralı

Gözlük takıyorsanız çerçevenizin şık olduğundan emin olun

Olgun yaşlarda birçok kadın, en azından rahat okuyabilmek için gözlük kullanır. Eğer siz de gözlük kullanıyorsanız, çerçevenizin şık olduğundan emin olmalısınız. Doğru çerçeve seçimi sizi 10 yıl gençleştirebilirken; yanlış bir seçim yaşınıza 10 yıl daha ekleyebilir!

Etiketler: 50'li yaşlar , makyaj sırları , püf noktaları
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