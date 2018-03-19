 Kırmızı halıda gördüğünüz ve hemen uygulayabileceğiniz 6 trend

Beyonce’nin parlak dudakları

Pırıl pırıl parlayan dudaklar yeniden çok moda. Bu sezon dudak parlatıcılarıyla çok fazla karşılaşacağız. Minimal bir makyajın da abartılı bir görüntünün de en iyi tamamlayıcılarından biri olan parlak dudaklar kırmızı halıdan başlayıp tüm yıla ışıldayarak yayılacak.

Viola Davis’in mavi tonlarındaki dumanlı göz makyajı

Klasik dumanlı göz makyajını çok seviyorsanız bu sene bu makyaja yeni bir sürüm geldi: Mavi tonları. Arkada gri, siyaha kaçan tonlar devam ederken göz çevresinde mavi tonlarla gözlere daha bir canlılık vermek çok moda olacak. Aynı şekilde koyu yeşilleri de deneyebilirsiniz.

Hilary Swank’in saç broşu

Bu sene saç aksesuarlarının coşacağını size her fırsatta söylüyoruz. Hilary Swank gibi saçınıza takacağınız bir mücevherle beklenmedik ve etkileyici bir görüntü sağlamak ise bu trendin adeta son noktası. Üstelik böyle bir saç broşu için bir düğünü ya da nişanı beklemek zorunda değilsiniz, takın gitsin!

Priyanka Chopra’nın koyu kırmızı ruju

Yeni tutkunuza merhaba deyin! Koyu kırmızı rujlar elegan bir görüntüyü kolayca sağlamak adına hemen elinizin altında sizi bekliyor bu sene. Eğer hâlâ bir koyu kırmızı rujunuz yoksa dışarıya çıkmaya hazır değilsiniz demektir. Teninize uygun tonu mutlaka en kısa sürede edinin.

Julianna Margulies’in tepeden at kuyruğu

Dünyanın en seksi saç toplama şekillerinden biri olan tepeden at kuyruğu bu sene inanılmaz bir hızla yine hayatımıza giriyor. İster bir parti için kullanın, isterseniz gündüz bir kahve içmeye çıktığınızda; her halükarda mükemmel görüneceksiniz.

Kerry Washington’un şarap pembesi

Çok taze ve çok sevimli değil mi? Pembe renk sizi her daim genç göstermeyi, yüzünüze ışık vermeyi ve ruhunuzu tazelemeyi bilir. Bu sene renkli giyinmek çok moda. En çok da pembe rengin yeniden hayatımıza girmiş olması çok iyi haber! Pembenin gücünü dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.