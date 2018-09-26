Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra kimdir? Kaç yaşındadır?
Selin Ciğerci ile yaşadığı beraberlikle sık sık magazin sayfalarına konu olan Diyarbekirspor'un futbolcusu Gökhan Çıra, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine fotoğrafını kaldıran Gökhan Çıra’nın hayatı yeniden gündeme geldi. Peki, Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra kimdir?
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da forma giyen Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde dünyaya geldi. Futbol kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Gökhan Çıra, cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile beraberlik yaşıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan çift, bireyse sayfalarından sık sık beraber çekildikleri fotoğtaflarını paylaşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle