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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
01.05.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Zona hastalığı nedir, bulaşıcı mı?

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Zona hastalığı nedir, bulaşıcı mı?

Çocukluk dönemi bulaşıcı hastalıklarından biri olan suçiçeği, ilerleyen yaşlarda zona olarak yeniden karşımıza çıkabiliyor. Zona, özellikle bağışıklık sistemin zayıfladığı herhangi bir hastalık seyrinde ve yoğun stres altında kendisini gösterebiliyor. Peki zona hastalığı tam olarak nedir, bulaşıcı mı?

Zona, tek bir sinir ve sinir tarafından sağlanan cilt yüzeyinin bir enfeksiyondur. Zona hastalığı, cildin bir bölgesini besleyen sinirin ağrılı bir enfeksiyondur ve lokalize deri döküntüsü ile birlikte gelir. Bu hastalığın en sık görülen belirtisi ağrıdır. Bu yanma veya kemirgen bir ağrı veya gelip giden keskin bir ağrı olabilir.

Suçiçeği neden olan aynı virüsten kaynaklanan zona hastalığı, bazı kişilerde birden fazla kez tekrar edebilir. Zona, 50 yaşın üzerindeki kişilerde en yaygın olanıdır. Bununla birlikte, virüs daha önce suçiçeği geçirmiş olan her yaştan insanda yeniden ortaya çıkabilir.

ZONA BULAŞICI MIDIR?

Zona dediğimiz rahatsızlık su çiçeği geçirmiş hastalarda görülür. Bu durumda biri eğer su çiçeği hastalığı geçirmediyse zona olamaz. Zonaya sebep olan virüs aricella zoster'dir. Bu virüs vücuda yerleştikten sonra insanlar önce su çiçeği hastalığını yaşarlar, ilerleyen yıllarda çeşitli sebeplerle vücut direnci düşerse bu kişiler zonaya yakalanırlar. Bir kişi eğer su çiçeği hastalığı yaşadıysa zona hastalığı adayıdır. Eğer bu rahatsızlığı daha önce yaşamadıysa zona rahatsızlığı yaşayan birinden öncelikle bu virüsü alır, su çiçeği olur. Sonrasında zona yakalanma riski yaşar.

ZONA HASTALIĞI ÖZELLİKLERİ

Vücudun tek bir tarafında, cildin belirli bir kısmında akut ağrı, karıncalanma, uyuşma ve kaşıntı.
Acı başladıktan sonra 1 ila 5 gün arasında bir döküntü belirir.

Kaşıntılı sıvı dolu kabarcıklara dönüşen kırmızı lekeler ortaya çıkar.

Döküntü, suçiçeği gibi görünür, ancak sadece etkilenen sinir tarafından sağlanan deri bandında görülür.

Kızarıklık bazı durumlarda yüz, göz, ağız ve kulakları içerebilir.

Bazen, kabarcıklar birleşir ve ciddi yanıklara benzeyen sağlam bir kırmızı bant oluşturur.

Nadir durumlarda (zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişilerde) döküntüler daha kapsamlı olabilir ve suçiçeği döküntülerine benzeyebilir.

Zona gözü etkilerse, buna optik zona denir. Virüs oftalmik bir siniri işgal eder ve ağrılı göz iltihabına ve geçici veya kalıcı görme kaybına neden olur.

Gövde üzerindeki lezyonları olan insanlar, en yumuşak dokunuşta spazmları hissedebilirler.

Bir zona hastalığı olayı normalde 2-4 hafta sürer.

 

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