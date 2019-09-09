Yaz aylarında yıpranan cildinizi onarma zamanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriYaz aylarında yıpranan cildinizi onarma zamanı
GeriSağlık Yaz aylarında yıpranan cildinizi onarma zamanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
09.09.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Yaz aylarında yıpranan cildinizi onarma zamanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yaz aylarında yıpranan cildinizi onarma zamanı

Yaz bitti. Sonbaharın yavaş yavaş yüzünü göstermesiyle beraber cildimizdeki ölü hücrelerden, kırışıklıklardan, kolajen eksilmesinden, lekelerden ve tabiki yaşlanma etkilerinden kurtulmanın zamanı da geldi. Birçok ünlü ismin ve Hollywood starının son dönemde tercih ettiği gençlik formülü olarak bilinen “Vampire Facelift” uygulama hakkında bilgi almak üzere Dr. Nihat Dik ile bir araya geldik.

Yağmur KALYONCU: Sevgili Nihat Dik, nedir bu vampire facelift uygulaması?
Nihat DİK: Uygulama sırasında kişinin kendi kanı kullanıldığı için Vampire Facelift olarak adlandırılan yöntem, son dönemin en çağdaş ve en az müdahale içeren yaşlanma karşıtı tedavilerden biri... Ciltte oluşan yaşlanma belirtilerini, sarkmaları, hacim kayıplarını, estetik görünümünü kaybeden yüz hatlarını onarmaya yardımcı oluyor ve aynı zamanda doğal bir genç görünüm kazandırıyor.
Birçok ünlü ismin tercih ettiği bu yöntem; sarkmış ve görünümü bozulmuş yüz hatlarında toparlanma ve gençleşme sağlıyor.
Yağmur KALYONCU: Peki bu uygulama herkese uygun mudur? Uygulama sonrası sosyal hayata ne zaman dönülüyor?
Nihat DİK: Kişinin kendi kanı alınarak, özel kitiyle santrifüj edilip içindeki plateletten zengin gençleştirici kısım zenginleştirilerek tüm yüz, alın, göz çevresi, göz altları, yanaklar, dudak çizgileri, ağız köşeleri gibi bölgelerde cilt altına uygulanıyor.. Sonrasında kanın besleyici kısmının da katıldığı nemlendirici ve cildi onarıcı Vampir Maskesi uygulanıyor. Ortalama 40 dakika süren tek seanslık bir uygulama Vampire Facelift sonrası günlük hayatınıza kısa sürede dönebilirsiniz. Uygulamayı yaptırdığınız andan itibaren ciltte yenilenme süreci hızlıca başlıyor. Ancak toparlanma etkisi ortalama 60 gün içinde görülüyor. Uygulamayı hekiminizin kontrolünde yapmanızı tavsiye ediyorum.

Yaz aylarında yıpranan cildinizi onarma zamanı

Yağmur KALYONCU: Vampire Facelift etkileri nelerdir ?
Nihat DİK: Uygulama sonunda ciltteki hacim kayıpları azalır. Ciltteki en üst eski katman değiştirilir. Anti aging ürünleri ve vitaminlerle cilt dokusundaki sarkmaların ve mat görünümün azalmasına yardımcı olur. Vampire Facelift uygulaması ile daha yeni dolgun, parlak ve sıkı bir cilt elde edilir.
Yağmur KALYONCU: Bilgilendirme için çok teşekkür ediyoruz.
Sağlık ve estetik uygulamalar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız sevgili Dr. Nihat Dik her Pazar Hürriyet Kelebek ekinde sizlerle olacak. Takipte Kalın…

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Neden boşandılar? Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu
'Bugün okulun ilk günüymüş...'
'Reklam arasında bebeğimi kaybettim'
Survivor ekibini buluşturan düğün