Yaz aylarında yıpranan cildinizi onarma zamanı
Yaz bitti. Sonbaharın yavaş yavaş yüzünü göstermesiyle beraber cildimizdeki ölü hücrelerden, kırışıklıklardan, kolajen eksilmesinden, lekelerden ve tabiki yaşlanma etkilerinden kurtulmanın zamanı da geldi. Birçok ünlü ismin ve Hollywood starının son dönemde tercih ettiği gençlik formülü olarak bilinen “Vampire Facelift” uygulama hakkında bilgi almak üzere Dr. Nihat Dik ile bir araya geldik.
Yağmur KALYONCU: Sevgili Nihat Dik, nedir bu vampire facelift uygulaması?
Nihat DİK: Uygulama sırasında kişinin kendi kanı kullanıldığı için Vampire Facelift olarak adlandırılan yöntem, son dönemin en çağdaş ve en az müdahale içeren yaşlanma karşıtı tedavilerden biri... Ciltte oluşan yaşlanma belirtilerini, sarkmaları, hacim kayıplarını, estetik görünümünü kaybeden yüz hatlarını onarmaya yardımcı oluyor ve aynı zamanda doğal bir genç görünüm kazandırıyor.
Birçok ünlü ismin tercih ettiği bu yöntem; sarkmış ve görünümü bozulmuş yüz hatlarında toparlanma ve gençleşme sağlıyor.
Yağmur KALYONCU: Peki bu uygulama herkese uygun mudur? Uygulama sonrası sosyal hayata ne zaman dönülüyor?
Nihat DİK: Kişinin kendi kanı alınarak, özel kitiyle santrifüj edilip içindeki plateletten zengin gençleştirici kısım zenginleştirilerek tüm yüz, alın, göz çevresi, göz altları, yanaklar, dudak çizgileri, ağız köşeleri gibi bölgelerde cilt altına uygulanıyor.. Sonrasında kanın besleyici kısmının da katıldığı nemlendirici ve cildi onarıcı Vampir Maskesi uygulanıyor. Ortalama 40 dakika süren tek seanslık bir uygulama Vampire Facelift sonrası günlük hayatınıza kısa sürede dönebilirsiniz. Uygulamayı yaptırdığınız andan itibaren ciltte yenilenme süreci hızlıca başlıyor. Ancak toparlanma etkisi ortalama 60 gün içinde görülüyor. Uygulamayı hekiminizin kontrolünde yapmanızı tavsiye ediyorum.
Yağmur KALYONCU: Vampire Facelift etkileri nelerdir ?
Nihat DİK: Uygulama sonunda ciltteki hacim kayıpları azalır. Ciltteki en üst eski katman değiştirilir. Anti aging ürünleri ve vitaminlerle cilt dokusundaki sarkmaların ve mat görünümün azalmasına yardımcı olur. Vampire Facelift uygulaması ile daha yeni dolgun, parlak ve sıkı bir cilt elde edilir.
Yağmur KALYONCU: Bilgilendirme için çok teşekkür ediyoruz.
Sağlık ve estetik uygulamalar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız sevgili Dr. Nihat Dik her Pazar Hürriyet Kelebek ekinde sizlerle olacak. Takipte Kalın…
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