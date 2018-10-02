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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
02.10.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Türkiye’de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor

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Türkiye’de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında MEMEDER tarafından hayata geçirilen Pembe Festival’in 2’si 6-7 Ekim tarihlerinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleştirilecek. Meme kanseri görülme sıklığının son 20 yılda 2 katından daha fazla arttığı, her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısının konduğu Türkiye’de, Çırağan Palace Kempinski İstanbul da ay boyunca gerçekleştireceği etkinlik ve projelerle farkındalık yaratarak bu yıl da MEMEDER’e destek verecek.

Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye’de “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor ve meme sağlığı için etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu önemli ayda, meme kanseriyle ilgili farkındalığı artırma hedefiyle 11 yıldır aralıksız çalışan Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) de bu yıl ikinci kez Pembe Festival düzenleyecek. Meme kanseri tanısı almış hasta ve hasta yakınları, iki gün sürecek festivalde uzmanlardan hem meme kanseri hakkında bilgi alacak, hem sevdikleri ünlü isimlerle bir araya gelecek, hem de aromaterapi, dikiş, nefes ve mindfulness (farkındalık) eğitimlerinin verileceği atölye çalışmalarıyla keyifli dakikalar geçirecekler.

Türkiye’de meme kanseri son 20 yılda 2 kattan fazla arttı
Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor. Hormon kullanımının azaltılması, egzersizin artırılması ve obezitenin gerilemesi gibi önlemlerle gelişmiş ülkelerde meme kanseri sıklığının azaldığı görülürken Türkiye’de meme kanseri görülme sıklığı, son 20 yılda 2 kattan daha fazla arttı. Ülkemizde obezitenin artması, egzersizin ve doğurganlığın azalması, süt verme süresinin kısalması, adet görme yaşının düşmesi ve menopoza girme yaşının uzaması, Türkiye’deki vakaların artmasının başlıca sebepleri olarak öne çıkıyor ve her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor. Bu nedenle erken teşhis için meme taraması çok büyük önem kazanıyor.

“MEMEDER Projesiyle 10 bin kadın ücretsiz muayene edildi”

Türkiye’de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor

Meme kanserinde erken tanı konusunda farkındalık sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk projesine Çırağan Palace Kempinski İstanbul ile birlikte bir kez daha imza atmaktan çok mutlu olduklarını belirten MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen de şunları söyledi: “Meme kanseri, sık görülmesine rağmen önlenebilen, mamografik tarama ile çok erken tanı konulan bir hastalıktır. Erken tanı konulan hastalarda meme alınmadan tedavi mümkün olup, hastalar sağlıklı yaşamlarına devam etmektedirler. MEMEDER’in uyguladığı en önemli projelerden biri ‘Bahçeşehir Meme Kanseri Toplum Tabanlı Mamografi Tarama Projesi’, 10 yıl süren bilimsel çalışmayla ülkemizde ve benzer düşük-orta gelirli ülkelerde, mamografik taramanın uygulanabilirliğini, başarılı olabileceğini ve taramanın ekonomik olacağını ortaya koyan son derece önemli bir projedir. Bugüne kadar bu proje kapsamında 10 bin kadın ücretsiz olarak muayene edilmiş, dijital mamografi ve ultrasonografileri yapılmış, erken meme kanseri tanısı konulan 125 hasta tedavi edilmiştir.’’

“MEMEDER sayesinde Türkiye’de meme tarama yaşı 50’den 40’a indi”
Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un verdiği destek için teşekkürlerini ifade eden MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Büyükgönenç ise, “MEMEDER’in 10 yıl süreyle elde ettiği bulgulara göre Türkiye’de meme kanseri tanısı alan kadınların yarısı 50 yaşın altında seyretmekteydi. Bu bulgular bize, Türkiye’de meme tarama yaşının aslında 50 değil, 40 yaşında başlaması gerektiğini gösteriyordu. Önerimizi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na ilettik ve bilimsel kurullarda onaylandı. Bu sayede Türkiye’de Ulusal Meme Kanseri Tarama Yaşı 50’den 40’a indirildi” dedi.

Türkiye’de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor

MEMEDER’e 4 yıldır aralıksız destek
Türkiye’de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak bilinen ekim ayında çok sayıda etkinlik düzenleyerek MEMEDER’e desteğini bu yıl da sürdürecek. Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “MEMEDER’e destek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ailesi olarak çok sayıda etkinlik düzenleyerek toplumun meme kanserine olan duyarlılığını ve farkındalığını artıran, erken tanı için çok önemli projeler gerçekleştiren MEMEDER ile bu yıl da el ele olmanın mutluluğunu taşıyoruz” dedi.

Tülin Şahin’den Tuliss Pastası
Meme kanseri farkındalığını arttırmak için Çırağan Palace Kempinski İstanbul çalışanları, ekim ayı boyunca üniformalarının yakalarına pembe kurdele takacak ve otelin birçok noktasına pembe çiçek aranjmanları yerleştirilecek. Ayrıca otelde konaklayan misafirlerin faturalarına konakladıkları her bir gün için isteğe bağlı olarak 5 TL eklenecek ve elde edilen gelir MEMEDER’e bağışlanacak. MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen tarafından otel çalışanlarına 15 Ekim Çarşamba günü “Erken Teşhis ve Farkındalık” ile ilgili eğitim verilecek, restoranlara ve resepsiyon alanına meme kanseri hakkında bilgi veren kitapçıklar konulacak.

Tüm bunların yanı sıra, farkındalığa lezzet katan bir çalışma da Tuliss Pastası. Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un süpermodel Tülin Şahin ile ortak projesi olan ve her sezon yenilenen hafif ve leziz Tuliss pastası Ekim ayına özel meme kanserine dikkat çekmek üzere pembe kurdele ile misafirlere ikram edilecek. Çikolata ve meyvelerle bezeli, sadece 125 kalori olan glutensiz Tuliss pastasının da tüm geliri MEMEDER’e bağışlanacak

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