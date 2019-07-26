Trigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ne demek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriTrigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ne demek?
GeriSağlık Trigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ne demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
26.07.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Trigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ne demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ne demek?

Trigliserid fazlalığı çok fazla önemsenmeyen ancak ciddi bir sağlık sorunudur. Trigliserid değerinin yüksek olması bazı sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Peki, trigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ne demek?

Trigliserid, gliserol (gliserin) ve üç yağ asidinden oluşan bir esterdir. Bitkisel ve hayvansal yağların ana bileşenidir.Vücudun en önemli enerji kaynaklarından birisi olan trigliserid değerinin yüksek olması karaciğer, kalp gibi sağlık sorunlarına bağlı olarak gelişebilir.

Kanda yer alan en yaygın yağ türü trigliserid olarak adlandırırız. Her insan vücudunda belirli bir miktarda trigliserid bulunması gerekir, bu miktarın üzerine çıkılması ise trigliserid yüksekliğiolarak adlandırılır. Kandaki trigliserid miktarını ölçebilmek için belirli kan testlerinin yaptırılması gereklidir. Trigliserid yüksekliğinin sebepleri arasında kalp sorunları, böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon ve daha birçok önemli sağlık sorunu yer alır.

Normal trigliserid değerleri nelerdir?

Trigliserid yüksekliği halinde vücuttaki yağ oranında değişimler meydana gelebilir.Vücutta yer alan en yaygın yağ türlerinden birisi olan trigliserid normal değerleri 150 mg/dl olarak belirlenmiştir. 150 mg/dl ile 199 mg/dl arası değerler trigliserid için sınır değerler olarak belirlenmiş olup, 200 mg/dl ve üzeri değerler ise trigliserid yüksekliği olarak değerlendirilmektedir.

Trigliseridin faydaları nelerdir?

1- Vücudun temel ihtiyaçlarını karşılar.
2- Tansiyon yükselmesini önler.
3- Vücut ısısını dengede tutar.
4- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
5- Organları dış etkenlere karşı korur.
6- Hücrelerin ve vücudun beslenmesini sağlar.


Poşe Yumurta Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler

Poşe Yumurta Nasıl Yapılır? | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Poşe Yumurta var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Ben daha 35 yaşına bile girmedim'
Kim der ki çocuk doğurmuş!
1 milyon TL'lik heykeli yapılacak!
Ece eridi!