Trigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ne demek?
Trigliserid fazlalığı çok fazla önemsenmeyen ancak ciddi bir sağlık sorunudur. Trigliserid değerinin yüksek olması bazı sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Peki, trigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ne demek?
Trigliserid, gliserol (gliserin) ve üç yağ asidinden oluşan bir esterdir. Bitkisel ve hayvansal yağların ana bileşenidir.Vücudun en önemli enerji kaynaklarından birisi olan trigliserid değerinin yüksek olması karaciğer, kalp gibi sağlık sorunlarına bağlı olarak gelişebilir.
Kanda yer alan en yaygın yağ türü trigliserid olarak adlandırırız. Her insan vücudunda belirli bir miktarda trigliserid bulunması gerekir, bu miktarın üzerine çıkılması ise trigliserid yüksekliğiolarak adlandırılır. Kandaki trigliserid miktarını ölçebilmek için belirli kan testlerinin yaptırılması gereklidir. Trigliserid yüksekliğinin sebepleri arasında kalp sorunları, böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon ve daha birçok önemli sağlık sorunu yer alır.
Normal trigliserid değerleri nelerdir?
Trigliserid yüksekliği halinde vücuttaki yağ oranında değişimler meydana gelebilir.Vücutta yer alan en yaygın yağ türlerinden birisi olan trigliserid normal değerleri 150 mg/dl olarak belirlenmiştir. 150 mg/dl ile 199 mg/dl arası değerler trigliserid için sınır değerler olarak belirlenmiş olup, 200 mg/dl ve üzeri değerler ise trigliserid yüksekliği olarak değerlendirilmektedir.
Trigliseridin faydaları nelerdir?
1- Vücudun temel ihtiyaçlarını karşılar.
2- Tansiyon yükselmesini önler.
3- Vücut ısısını dengede tutar.
4- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
5- Organları dış etkenlere karşı korur.
6- Hücrelerin ve vücudun beslenmesini sağlar.
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