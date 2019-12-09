Tırnak mantarı belirtileri nelerdir? Tırnak mantarına ne iyi gelir?

Tıbbi kayıtlarda ''onikomikoz'' adıyla da bilinen tırnak mantarı, hem ülkemizde hem de dünya çapında yaygın olarak görülmektedir. Son on yıl içerisinde görülme sıklığı yüzde yirmi oranında artış göstermiştir. İltihaplı bir hastalık olduğu için ciddiye alınması ve anında müdahale edilmesi gerekebilir. Söz konusu iltihaplar yaygınlık göstererek başka uzuvlara sıçrayabilir.

Tırnak Mantarı Belirtileri

1- Tırnaklarda zayıflık: Normal yapısı gereği son derece kuvvetli olan tırnaklar hastalığın ilerleyen evrelerinde giderek zayıflamaya başlar. En ufak bir temasta dahi kırılma riski bulunmaktadır. Bazı hastalarda ise tırnaklarda bariz bir oranda renk solması görülebilir.

2- Renkli çizgiler: Hastalar tırnak mantarını çok daha hızlı bir şekilde tespit etmek için sık sık tırnaklarını kontrol etmelidir. Tırnak yüzeylerin beyaz ya da sarı çizgiler varsa mantar başlangıcı olma ihtimali çok yüksektir.

3- Kuru ve kalın bir görüntü: Mantarlar, tırnakları içten içe yiyen, iltihaplı yapılardır. Bu nedenle bariz bir şekilde belirtileri saptanabilir. En bilinen ve yaygın semptomlardan bir diğeri ise tırnakların kuruması ve giderek kalınlaşmasıdır. Ancak söz konusu kalınlık tırnaklara güç değil zayıflık getirir.

4- Koku: Hastalığın son evresinde tırnaklar koku gelir. Bu koku, sadece bazı hastalarda görülür. Özellikle iltihap oranının giderek yükseldiği tırnaklarda acı ve keskin bir koku duyulabilir.

Tırnak Mantarı Bulaşıcı mı?

Merak edilen konuların başında tırnak mantarının bulaşıcı olup olmaması geliyor. Enfeksiyon düzeyi yüksek olan bu hastalık, son derece bulaşıcı ve tehlikelidir. Bu nedenle gerekli önlemler alınmalı, hem sağlık hem de hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Başkasının giydiği terlik ve ayakkabılar giyilmemelidir. Ayak bakımı ve temizliği de bu noktada son derece kritik bir öneme sahip.

Tırnak Mantarı Neden Olur?

Hem el hem de ayak tırnaklarında görülen mantarların birçok fiziksel nedeni olabilir. Bu nedenlerin önüne geçmek ve birtakım önlemler almak hastalık riskini büyük oranda azaltır.

1- Terleme: Yapısı gereği sık sık elleri ve ayakları terleyen kişilerde tırnak mantarı görülme olasılığı %30 oranında daha fazladır. Bununla birlikte ayakları terleten, kalitesiz malzemelerden imal edilmiş ayakkabılar, özellikle ayak mantarının bir numaralı sebebi olarak görülüyor. Yaz mevsiminde açık ya da hava alan ayakkabılar tercih edilmelidir.

2- Ayak bakımını ihmal etmek: Ayak bakımına ve temizliğine dikkat etmeyen kişilerde başta mantar olmak üzere birçok farklı sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Ayakların temizliği kadar kuru kalmasına da özen gösterilmelidir. Özellikle yüzdükten ve duş aldıktan sonra ayak havluları ile ayaklar iyice kurulanmalıdır.

3- Yaralanmalar: Herhangi bir kazada tırnakların zarar görmesi, mantar riskini arttırıyor. Tırnakların çatlaması ve kırılması, mantarların çok daha kısa sürede yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Bağışıklık sistemi çeşitli nedenlerden dolayı zayıflamış kişilerde görülme riski de diğerlerine oranla daha fazladır.

4- Sigara alışkanlığı: Sigara dumanı tırnakların önce sararmasına sonra zayıf düşmesine neden olur.

Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir?

1- Sirkeli su: Sirke ve ılık su ile hazırlanan karışıma hem el hem de ayak tırnakları konulabilir. 20 - 25 dakika sirkeli suda bekletilen tırnaklar, çok daha kısa sürede iyileşme emaresi göstermektedir.

2- Hindistan cevizi yağı: Pek çok sağlık sorununa alternatif çözümler sunan Hindistan cevizi yağı, tırnak bakımında da önemli bir rol oynuyor. Yağ, mantar tespit edilmiş tırnakların üstüne sürülür. Günde 2 -3 defa uygulanmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor.

3- Organik oje: Son yıllarda üretilmeye başlanan ve hiçbir kimyasal içermeyen ojeler, kadınların estetik ve sağlık alanındaki beklentilerinin tamamını karşılıyor.