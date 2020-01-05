Spiral nedir, nasıl takılır? Spiralin yan etkileri var mı?

Spiral basitçe rahim içine yerleştirilen plastik ve metal karışımlı alet olarak tanımlanmaktadır. Rahimin iç çeperinde, yabancı cisim reaksiyonu denilen bir tepkiye yol açar. Bu da döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşerek gebelik başlatmasını engeller.



Spiralin yan etkileri var mı?



Spiral, güvenilirliği yani gebelikten koruyuculuğu yüksek olan yöntemlerden biridir. Her tedavi yönteminde olduğu gibi bunun da bazı yan etkileri olabilir. Spirali takımının mutlaka bir sağlık kuruluşunda yapılması gerekir. Bazı kadınlarda uygulama ve çıkarma işlemi ağrılı olabilir. Uygulamayı takip eden ilk aylarda kasık ağrısı, lekelenme ve adet miktarında artma veya adet süresinde uzama olabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korumaz.



Olumlu Yönleri Nelerdir?



%98 etkilidir. Uzun süre gebelikten korur. Bakırlı olanlar 10 yıl korur. Bir kere uygulanınca gebelikten korunmak için başka bir şey gerektirmez. Çıkartıldığında hemen gebe kalınabilir. Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz. Hiçbir ilaçla etkileşimi yoktur.



Kimler İçin Uygundur?



Uzun süre korunmak isteyenler İleri yaşta olup sterilizasyon istemeyenler

Yeni doğum yapmış emziren kadınlar

Kürtaj olmuş ya da kendiliğinden düşük yapmış kadınlar

Diğer yöntemleri kullanmakta zorluk çekenler



Kimler İçin Uygun Değildir?



Gebeler ya da gebelik şüphesi olanlar Kısa (bir yıldan az) sürede yeniden çocuk sahibi olmak isteyenler Adetleri aşırı ağrılı ve adet kanaması çok fazla olan kadınlar Rahminde veya diğer üreme organlarında kronik iltihap bulunanlar Rahminde veya diğer üreme organlarında yapısal bozukluğu olanlar Rahminde veya diğer üreme organlarında kanser olanlar Birden fazla cinsel eşi olanlar (kendisinin veya eşinin)



Spiral Nasıl Takılır?



Rahim içi araç (RİA) uygulatmadan önce bir sağlık kuruluşundan MUTLAKA DANIŞMANLIK alınmalıdır. Eğitilmiş sağlık personeli tarafından gebe olunmadığından emin olunan herhangi bir zamanda rahmin içine yerleştirilir. Kullanım süresi sonunda RİA değiştirileceği zaman ara vermeden hemen yenisi uygulanabilir; rahmi dinlendirmeye gerek yoktur. Herhangi bir yakınma yoksa RİA uygulandıktan sonra ilk kontrole 1'inci ayın sonunda, diğer kontrollere yılda 1 kez gidilmelidir.



DİKKAT!



Spiral ile korunurken: Karında aşırı ağrı, Anormal (renkli kokulu) vajinal akıntı,

Normal adetin iki misli kanama veya düzensiz kanamalar,

Aracın düştüğünden veya kısmen rahimden hazneye doğru çıktığından şüpheleniliyorsa,

Beklenen adette 10 günden fazla gecikme varsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.