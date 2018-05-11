Sinirden, stresten uyku tutmayanlara güzel bir haberimiz var!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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11.05.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Sinirden, stresten uyku tutmayanlara güzel bir haberimiz var!

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Sinirden, stresten uyku tutmayanlara güzel bir haberimiz var!

Gün içinde, çocuk, büyük hepimiz stresi yaşıyoruz. Her gün yüz yüze olduğumuz stresin, fiziksel ve psikolojik sağlığımıza etkileri ve birçok hastalığa sebep olduğu biliniyor. Stres altında olan kişide uyarılmışlık hali oldukça yükseldiği için sinir sistemi aktif durumda. Stresliyken uyuma zorlaşıyor ve beraberinde de uyku bozuklukları yaşanıyor. Neyse ki bilim insanları bunun çözümü buldu: Çocukluğumuzda "anneanne yorganı" olarak bildiğimiz ağır yorgan ya da battaniyelerin altında uyumak.

Ortalama 8 saatten, günümüzün üçte birinin uykuda geçtiği düşünüldüğünde uykunun insan ömründe çok ciddi bir yeri var. Yaşam enerjimizin besleyicisi uyku, bağışıklık sistemini, muhakemeyi, hafızayı güçlendiriyor. Konsantrasyonu artırmasının yanı sıra cildi güzelleştiriyor, sağlıklı ve mutlu hissetmemize destek oluyor. Özellikle büyüme çağındaki çocukların zihinsel ve bedensel gelişiminde kaliteli uykunun yeri ilk sıralarda.

Bilim insanları stres altında uyku zorluğu çeken kişiler için en iyi çözümün sinir sistemini rahatlatan, serotonin algısını artıran ağır yorgan ve battaniyelerle uyumak olduğunu tespit etti. YUYU battaniyeler de size bu konforu sunuyor. Hem çocuklar, hem de yetişkinlerin, sakinleşerek daha derin uyumalarına destek olmak amacıyla üretilen YUYU'nun ağırlıkları ve boyutları kullanacak kişilere göre belirleniyor.

Sinirden, stresten uyku tutmayanlara güzel bir haberimiz var

Kullanacak kişinin yaklaşık yüzde 7 ila 12 ağırlığında olacak şekilde tasarlanan battaniyeler, yüzde 100 el yapımı. Fiyatları da kiloya göre farklılık gösteriyor. Battaniyenin geneline dengeli olarak yayılan granüller, özel dikim tekniği ile battaniyenin kişiyi sarmalamasını sağlıyor. Derin bası simülasyonu (deep touch simulation) ile huzurlu, kucaklanma hissi veriyor. Battaniyenin kişiye özel boyutu, dengeli ağırlıklardan, kullanıcısının maksimum faydalanmasını sağlıyor.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, ağırlıklı battaniyeler kortizol seviyesini düşürerek serotonin ve melotonin hormonlarının aktive olmasına destek oluyor. Vücut hareketini minimize ederek uykuya geçişi kolaylaştırmasının yanı sıra topraklama ile daha derin REM uykusu uyumaya destek oluyor.

Siz de YUYU'yla uyumak istiyorsanız tüm ürünler www.benimyuyum.com'da ve Hepsiburada.com'da sizi bekliyor…

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