Sinirden, stresten uyku tutmayanlara güzel bir haberimiz var!
Gün içinde, çocuk, büyük hepimiz stresi yaşıyoruz. Her gün yüz yüze olduğumuz stresin, fiziksel ve psikolojik sağlığımıza etkileri ve birçok hastalığa sebep olduğu biliniyor. Stres altında olan kişide uyarılmışlık hali oldukça yükseldiği için sinir sistemi aktif durumda. Stresliyken uyuma zorlaşıyor ve beraberinde de uyku bozuklukları yaşanıyor. Neyse ki bilim insanları bunun çözümü buldu: Çocukluğumuzda "anneanne yorganı" olarak bildiğimiz ağır yorgan ya da battaniyelerin altında uyumak.
Ortalama 8 saatten, günümüzün üçte birinin uykuda geçtiği düşünüldüğünde uykunun insan ömründe çok ciddi bir yeri var. Yaşam enerjimizin besleyicisi uyku, bağışıklık sistemini, muhakemeyi, hafızayı güçlendiriyor. Konsantrasyonu artırmasının yanı sıra cildi güzelleştiriyor, sağlıklı ve mutlu hissetmemize destek oluyor. Özellikle büyüme çağındaki çocukların zihinsel ve bedensel gelişiminde kaliteli uykunun yeri ilk sıralarda.
Bilim insanları stres altında uyku zorluğu çeken kişiler için en iyi çözümün sinir sistemini rahatlatan, serotonin algısını artıran ağır yorgan ve battaniyelerle uyumak olduğunu tespit etti. YUYU battaniyeler de size bu konforu sunuyor. Hem çocuklar, hem de yetişkinlerin, sakinleşerek daha derin uyumalarına destek olmak amacıyla üretilen YUYU'nun ağırlıkları ve boyutları kullanacak kişilere göre belirleniyor.
Kullanacak kişinin yaklaşık yüzde 7 ila 12 ağırlığında olacak şekilde tasarlanan battaniyeler, yüzde 100 el yapımı. Fiyatları da kiloya göre farklılık gösteriyor. Battaniyenin geneline dengeli olarak yayılan granüller, özel dikim tekniği ile battaniyenin kişiyi sarmalamasını sağlıyor. Derin bası simülasyonu (deep touch simulation) ile huzurlu, kucaklanma hissi veriyor. Battaniyenin kişiye özel boyutu, dengeli ağırlıklardan, kullanıcısının maksimum faydalanmasını sağlıyor.
Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, ağırlıklı battaniyeler kortizol seviyesini düşürerek serotonin ve melotonin hormonlarının aktive olmasına destek oluyor. Vücut hareketini minimize ederek uykuya geçişi kolaylaştırmasının yanı sıra topraklama ile daha derin REM uykusu uyumaya destek oluyor.
Siz de YUYU'yla uyumak istiyorsanız tüm ürünler www.benimyuyum.com'da ve Hepsiburada.com'da sizi bekliyor…
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