Servikal yetmezlik nedir?
Vatandaşlar tarafından rahim ağzı yetmezliği olarak da bilinen servikal yetmezliğin nedeni tam olarak bilinmiyor. Erken doğumlara ve düşüklere neden olan servikal yetmezliğin ne olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair araştırma yapıyor. Peki, servikal yetmezlik nedir?
Servikal yetmezlik terimi, sıklıkla servikal dokudaki zayıflığa bağlı olarak, normal gebelerde ağrısız servikal dilatasyonun öncülük ettiği ikinci trimester gebelik kaybı veya doğumları tanımlamak için kullanılır. İşte, servikal yetmezlik hakkında merak edilenler...
Servikal yetmezlik doğumsal ya da edinsel olabilir. Servikal travma öyküsü, kollajen bozuklukları ya da uterus/serviksin doğumsal anomalileri önemli risk faktörleridir. Servikal yetmezlik tanısı, temel olarak öykü ve transvajinal ultrason (TVU) ile servikal uzunluk ölçümüne dayanır.
Ağrısız erken servikal dilatasyonla ilişkili 2 ardışık ikinci trimester gebelik kaybı ya da diğer nedenlerle ( infeksiyon, plasental kanama, çoğul gebelik) açıklanamayan ? 3 preterm doğum (<34 hafta) öyküsü ile tanı konur.
Bir ya da iki, ikinci trimester gebelik kaybı/preterm doğum öyküsü olan, 24. Gebelik haftasından önce servikal uzunluğu TVU ile ? 25 mm ölçülen veya fizik muayenede ilerlemiş servikal değişiklikler izlenen gebeler servikal yetmezlik tanısı alır.
Klasik olarak servikal yetmezlik terimi, normal gebelerde ağrısız servikal dilatasyonun öncülük ettiği tekrarlayan ikinci trimester gebelik kayıpları, veya doğumları tanımlamak için kullanılır. Buna, sıklıkla servikal dokudaki zayıflık neden olur. Servikal dokunun yapısal zayıflığı bazı ikinci trimester gebelik kayıpları/doğumların sebebi olsada, sıklıkla desidual infilamasyon/infeksiyon, hemoraji ve uterusun aşırı gerilmesi gibi diğer nedenler daha ön plandadır. Bu bozukluklar, servikste kısalmaya yolaçan biyokimyasal değişiklikleri başlatır ve gebelik kaybına neden olur.
NEDEN OLUR?
Genel olarak sebebi tespit edilememekle birlikte servikal yetmezlik histeroskopi gibi rahim ağzını genişleten operasyonlar, genellikle 14-16 haftalar arasındaki kürtajlar, doğuştan rahim anormallikleri ve normal doğum travmaları gibi sebeplerden kaynaklanabilir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Genellikle gebelikle gebeliğin 14. haftasından sonra gerçekleştirilen servikal yetmezlik tedavisinde serklaj yöntemiyle rahim ağzına dikiş atılır. Bu dikiş genellikle gebeliğin 38. haftasında alınır.
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