Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler
Sedef hastalığı, kronik inflamasyonla seyreden ve bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 125 milyon kişinin psorisasis (sedef) hastası olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan araştırmalar sedef hastalarının pek çoğunun ciltlerindeki belirtiler nedeniyle ayrımcılık ve dışlanma ile karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Peki, sedef hastalığı nedir?
Sedef hastalığının, herhangi bir yaşta ortaya çıkan ancak özellikle 30-39 ve 50-69 yaşları arasında pik yapan, yatkınlık geni taşıyanlarda daha sık rastlanılan bir deri hastalığı olarak dikkat çekiyor. Sedef hastalığı, kronik inflamasyonla seyreden ve bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. İşte, sedef hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler...
Bu hastalık en sık dirsek, diz, saçlı deri, el ve ayaklarda keskin sınırlı, kırmızı zeminde kepeklenme ile seyreden değişik büyüklükte lezyonlar ile karakterizedir. Hastaların hemen hepsi kaşıntı, yanma, batma ve ağrıdan şikayet ederler. Nadiren tüm deriye yayılıp, organizmanın genel metabolizmasını bozarak yaşamı tehdit edebilir. Hala kesin nedeni tam olarak açıklanamayan sedef hastalığı, genetik olarak yatkın kişilerde hem iç hem de dış faktörlerin etkisiyle tetiklenebilmektedir.
Tanımı: Genellikle Keskin sınırlı üzerinde hastalığa önemini veren Sedef renginde kepeklenme ler bulunan kızarıklıklar la saydam bir hastalıktır.
Şikayetleri: Vücutta yara bakteri ya da ciltte kabuk kızarıklıklar kuru Sedef renginde iri pullanmalar ve kaşıntı şikayetleri ile hastalar başvurur
Bulguları: Bulgular sedef hastalığının tipine göre değişmektedir en sık düz saçlı deri ve kuyruk sokumunda yerleşmiş oval veya yuvarlak gümüş renginde pullanmalar lakaplı deriden kabak kızarıklıklar görülür ek olarak ciltlerde değişmeler görülebilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tanı klinik bulgular ile konulur nadiren deri biyopsisi gerekebilir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Hastalığın kesin tedavisi ancak uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir ve uzun süre sürebilir hastalarda Öncelikle yerel tedavilere yönlendirilmektedir ( kortizonlu kremler vb)
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Tedavi sonrası hastalığın tekrarını önlemek için alkol sigara kesme keselenme yaptığı ilaçlar stres gibi durumlarda uzak durmak gerekir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle