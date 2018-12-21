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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
21.12.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler

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Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler

Sedef hastalığı, kronik inflamasyonla seyreden ve bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 125 milyon kişinin psorisasis (sedef) hastası olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan araştırmalar sedef hastalarının pek çoğunun ciltlerindeki belirtiler nedeniyle ayrımcılık ve dışlanma ile karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Peki, sedef hastalığı nedir?

Sedef hastalığının, herhangi bir yaşta ortaya çıkan ancak özellikle 30-39 ve 50-69 yaşları arasında pik yapan, yatkınlık geni taşıyanlarda daha sık rastlanılan bir deri hastalığı olarak dikkat çekiyor. Sedef hastalığı, kronik inflamasyonla seyreden ve bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. İşte, sedef hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler...

Bu hastalık en sık dirsek, diz, saçlı deri, el ve ayaklarda keskin sınırlı, kırmızı zeminde kepeklenme ile seyreden değişik büyüklükte lezyonlar ile karakterizedir. Hastaların hemen hepsi kaşıntı, yanma, batma ve ağrıdan şikayet ederler. Nadiren tüm deriye yayılıp, organizmanın genel metabolizmasını bozarak yaşamı tehdit edebilir. Hala kesin nedeni tam olarak açıklanamayan sedef hastalığı, genetik olarak yatkın kişilerde hem iç hem de dış faktörlerin etkisiyle tetiklenebilmektedir.

Tanımı: Genellikle Keskin sınırlı üzerinde hastalığa önemini veren Sedef renginde kepeklenme ler bulunan kızarıklıklar la saydam bir hastalıktır.

Şikayetleri: Vücutta yara bakteri ya da ciltte kabuk kızarıklıklar kuru Sedef renginde iri pullanmalar ve kaşıntı şikayetleri ile hastalar başvurur          

Bulguları: Bulgular sedef hastalığının tipine göre değişmektedir en sık düz saçlı deri ve kuyruk sokumunda yerleşmiş oval veya yuvarlak gümüş renginde pullanmalar lakaplı deriden kabak kızarıklıklar görülür ek olarak ciltlerde değişmeler görülebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tanı klinik bulgular  ile konulur nadiren deri biyopsisi gerekebilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Hastalığın kesin tedavisi ancak uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir ve uzun süre sürebilir hastalarda Öncelikle yerel tedavilere yönlendirilmektedir  ( kortizonlu kremler vb)

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Tedavi sonrası hastalığın tekrarını önlemek için alkol sigara kesme keselenme yaptığı ilaçlar stres gibi durumlarda uzak durmak gerekir.

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