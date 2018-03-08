Romatoid artrit hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Hiç kimse romatoid artrite neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyor

Tüm otoimmün hastalıklarda olduğu gibi bilim insanları bu hastalığın nedenini tam olarak bilemiyor. Uzmanlara göre sigara içmek, kötü diş bakımı ve genetik faktörlerin etkisi bulunuyor. Mayo Clinic’e göre genleriniz bu hastalığa yakalanmanıza neden olmuyor ancak potansiyel olarak bu bakteriyel veya viral enfeksiyonlar gibi çevresel faktörlere duyarlı hale getirebiliyor.

Artritin en yaygın şekli olan osteoartirit ile aynı şey değildir

İnsanlar "artrit" kelimesini osteoartirit ile ilişkilendirir; ancak bu iltihaplanma türü genellikle yaşlanmaya ve kemiklerin yaşlanmasına bağlıdır. Ancak romatoid artrit, kişinin eklemlerini etkiler. Bazı hastalarda RA deriyi de etkileyebilir (cilt altında topaklar ve döküntüler şeklinde nodüller vasıtasıyla), akciğerlerde enflamasyona, kalpte plak birikmesine neden olabilir ve kalp krizi riski arttırabilir.

Belirtiler acı verebilir

Romatoid artrit kişinin ekleminde başlar, ancak her taraftan hissedilebilir. Belirtiler tipik olarak eklem ağrısı, hassasiyet, şişme veya sertlik içerir. (Özellikle sabahları). Ayrıca yorgunluk, iştah kaybı ve düşük dereceli ateş bulunabilir. İlk belirtiler, eller ve ayaklar eklemlerinde oluşur ve daha sonra vücudun diğer alanlarına, yayılır.

Daha çok kadınları etkiler

Amerikan Romatoloji Koleji'ne göre, RA'lı hastaların yaklaşık yüzde 75'i kadındır. Bu durum, lupus ve tiroid hastalığı gibi diğer bazı otoimmün hastalıklar için de geçerlidir ve uzmanlar bunun neden olduğundan emin değildir. Uzmanlar bunun değişen hormon dengeleriyle alakalı olabileceğini söylüyorlar.

Romatoid artrit tedavisi yapılamaz, ancak kontrol edilebilir

Her hastalık gibi erken teşhis çok önemlidir. Ancak hastalar çoğunlukla bu eklem ağrılarının günlük ağrılar olduğunu düşündüklerinden pek üzerine düşmezler. Bu da hastalığın tanısının konulmasını zorlaştırabilir. Hastalık teşhisi konulduktan sonra ilaç tedavisiyle hastalık baskılanır ve kontrol altına alabilir. Ayrıca iyi uyumak, beslenmek ve stresten uzak durmak da hastalığın tedavisinde büyük rol oynar.