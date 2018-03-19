Rekorlar kitabına girecek kadar uzun yaşayanların 6 sırrı

Çinli Li Ching Yuen'in sırrı

Li Ching Yuen’i hepimiz Time dergisinin haberiyle tanıdık. 256 yaşında öldüğü iddia edilen Li, bütün hayatı boyunca uzun yaşamın sırlarını araştırdı. Bitkiler topladı ve çalışmalar yaptı. Usta Li'ye herkes uzun yaşamın sırlarını soruyordu. Ve o her zaman aynı cevabı veriyordu; "Temiz bir kalbin olsun, bir kaplumbağa gibi otur, bir güvercin kadar hayat dolu yürü, bir köpek gibi uyu...

15 dakika güneş ışığı almak

D vitamini vücudumuz için oldukça önemli bir vitamindir. Kan basıncını azaltır, kas güçlenmesini sağlar, kemiklerin gelişiminde oldukça etkilidir ve en önemlisi de kemik kaybının önüne geçer. Yapılan araştırmalar D vitamininin uzun yaşamın sırlarından bir tanesi olduğunu gösteriyor.

Magnezyum ve kalsiyum

Eğer güneş ışığının az olduğu yerlerde yaşıyor ve çalışıyorsanız, günlük olarak kalsiyum ve magnezyum içeren gıdalar tüketmeye çalışabilirsiniz. Badem, ceviz, fındık, kaju gibi kuruyemişler; yeşillikler ve kuru baklagiller iyi birer magnezyum ve kalsiyum kaynaklarıdır.

Az yemek yemek

Yapılan araştırmalar az porsiyon tüketenlerin daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Tufts Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, günlük kalori tüketimini yüzde 25 azaltan insanların kanser, diyabet veya kalp hastalıkları gibi hastalıklara yakalanma riskinin düştüğünü gösteriyor.

Etkili ve düzenli uyuyun

Uyumak hayatımızda çok ama çok önemli bir yer ediniyor. Düzenli uyuduğumuzda vücudumuzda mutluluk hormonu salgılanıyor, daha enerjik oluyor, büyüme hormonu salgılıyoruz; böylece organlarımız yenileniyor. Bu yüzden her gün düzenli olarak 7-8 saat uyumak uzun yaşamın sırlarından bir tanesi.

Genler

Evet, yazının girişinde birçok kişinin uzun yaşamın sırrını genle bağdaştırdığını fakat durumun yaşam koşullarıyla alakalı olduğunu söylemiştik. Peki, yüzde üzerinde bir ayrım yaparsak oranlar ne kadar olur? Yaşam koşulları yüzde 70, genler ise yüzde 30 oranında uzun yaşayıp yaşamayacağınızı belirliyor. Bu yüzden yaşam koşulları büyük önem taşıyor.