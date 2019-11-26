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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
26.11.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Pedofili (sübyancılık) nedir? Pedofili bir hastalık mı?

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Pedofili (sübyancılık) nedir? Pedofili bir hastalık mı?

Bir hastalık olan pedofili vakalarına sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla çok sık rastlanmaya başladı. Çocuk istismarı haberlerinde geçen ve kamuda infiale neden olan ‘pedofili’ halk dilinde sübyancılık olarak da biliniyor. Peki, pedofili (sübyancılık) nedir? Pedofili bir hastalık mı?

Pedofili (sübyancılık) nedir? Pedofili nasıl konuyor? Pedofili çeşitleri neler? Pedofilinin sebepleri neler? Psikolog Serap Duygulu Pedofili (sübyancılık) ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı:

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Zihinsel Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabı tanımına göre pedofili; en az altı ay boyunca tekrarlayan cinsel fanteziler, dürtüleyici istekler ya da bir çocukla cinsel etkileşimi içeren davranışlar olarak adlandırılır.

PEDOFİLİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR? 

Pedofili olgusu pedofilik bireylerin tercih ettiği yaş gruplarına göre değişiklik gösterebilir. ‘Pedofiller’ ergenlik öncesi yaş grubunda olan çocukları tercih ederken ‘Hebefiller’ ergenliksonrası yaş grubunda olan çocukları tercih ederler. Sadece çocuklara cinsel arzusu olanlar seçici pedofili, hem çocuklara hem de yetişkinlere cinsel arzusu olanlar seçici olmayan pedofili olarak adlandırılırken fiziksel olarak sadece bebekleri veya olgunlaşmış çocukları tercih eden pedofili grupları da vardır. Bu bireyler internet ortamını mağdur kişiyi belirleme, onun hakkında bilgi edinme ya da fantezi geliştirmek için kullanırlar.

PEDOFİLİ TANISI NASIL KOYULUR?

Kişinin pedofili tanısı alabilmesi için 16 yaşından büyük olması ve cinsel istismarda bulunduğu çocuğun ya da kişinin de kendinden en az beş yaş küçük olması gerekiyor. Diğer istismar durumlarına kıyasla pedofil bireylerin büyük çoğunluğunun erkek olduğu saptanmıştır. Ancak bu durum sadece erkeklere özgü değildir ve kadın pedofiller de vardır. Pedofili çocuğu soyma, okşama, cinsel organını dokunma, müstehcen yayınlar izletme veya bu yayınlara konu etme ve tecavüz gibi eylemlerin biri ya da birkaçının görüldüğü bir psikoseksüel hastalıktır.

PEDOFİLİK BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE EYLEMLERİ NASILDIR?

Tacizci bireyin, sıklıkla çocuğun yakın çevresinden olduğu görülür. Bu bireyler çocuğun ailesinden, akrabalarından, komşularından olabileceği gibi çocuklara yakın olabilecek; bakıcı, servis şoförü, öğretmen vb. mesleklerden kişiler de olabilir. Pedofilik bireyler genellikle çocuğun ve ailenin güvenini kazanmak ve çocuklara yakın olabilmek için bu tür meslekleri seçerler. İstismar olayından sonra bunu sıklıkla inkar ederler, ‘çocuğu kucaklamak ya da sevmek suç mu?’ şeklinde savunma üretirler, ‘sadece bir kez oldu’ diyerek olayı küçümseyebilirler veya çocuğa yardım etmek isteyen kişilere saldırabilirler.

PEDOFİLİNİN SEBEPLERİ NELERDİR? PEDOFİLİ TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Pedofili birçok sebebi olan kompleks bir hastalıktır. Bu hastalığın tam bir tedavisi olmayabilir. Kişideki cinsel dürtüler tamamen kaybolmayabilir fakat pedofili tedavisinde psikoanalitik ve davranışçı terapi teknikleri kullanılarak olumlu sonuçlar elde edilebilir.

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