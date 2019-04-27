Kızamık hastalığı nedir? Kızamık bulaşıcı mı?

Kızamık, kış sonu ve ilkbahar döneminde ortaya çıkan, ateş ve döküntülerle karakterize bulaşıcı bir viral hastalıktır. Kızamık virüsünün bulaşmasının ardından üç gün içinde döküntü tüm vücuda yayılır. Hastalıkta tanı klinik muayene ve kan tahlili ile konur. İşte, kızamık hastalığı ile ilgili merak edilen başlıca konular...

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık burun akıntısı, gözlerde kızarma, sulanma, öksürük ve yanak içlerinde beyaz noktacıklarla kendini belli eden, bulaşıcı bir viral hastalıktır. Tanı klinik muayene ve kan tahlili ile konur. Ağız içinde görülen beyaz lekeler, döküntüler ve döküntülerin seyri kızamık için karakteristiktir. Tedavi semptomlara yönelik olarak yapılır.

Kızamık; Avrupa, Orta Doğu, Asya, Pasifik ve Afrika'yı da içeren dünyanın birçok bölgesinde sık görülen bir hastalık olmaya devam etmektedir. Aşılanmamış küçük bebekler kızamık ve komplikasyonları açısından en yüksek risk grubunu oluşturur. Bağışıklığı olmayan herhangi bir kişi ( aşılanmamış, aşılanmış ancak bağışıklık gelişmemiş ya da çocukluğunda kızamık hastalığı geçirmemiş) hastalığı geçirme riskine sahiptir. Hamileliğinde virüsle enfekte olan kadınlar ciddi komplikasyon riski altındadırlar ve gebelikleri düşük ya da erken doğumla sonuçlanabilir. Gelişmekte olan ülkelerde halen sık görülen kızamıktan her sene 20 milyon kişi etkilenmektedir. Aşısı olmasına rağmen dünyadaki küçük çocuk ölümlerinin başta gelen sebeplerinden biri olmaya devam etmektedir. 2012 yılında çoğu beş yaşın altı çocuklar olmak üzere dünyadaki kızamıktan ölen kişi sayısı yaklaşık 122 000'dir.

KIZAMIK BULAŞICI MI?

Kızamık virüsü hastanın ağız ve burun boşluğuna yerleşir. Döküntü başlamadan önceki ve başladıktan sonraki 1 haftalık dönemde konuşma, hapşırma, öksürme ile havaya atılan damlacıklarla virüs etrafa yayılır. Havadaki virüs sağlam kişiler tarafından solunum yoluyla alınır. Kızamık virüsü çok bulaşıcıdır ve havada ve yüzeylerin üzerinde 2 saate kadar canlı kalabilir.

KIZAMIKTAN NASIL KORUNULUR?

*Çocukken aşılanıp aşılanmadığı ve kızamık hastalığı geçirip geçirmediği bilinmeyen kişiler aşılanmalıdır. Bu durumdaki adolesan ve erişkinler bir ay arayla iki doz aşı olmalıdırlar.

*Kızamık aşısı uygulaması, halen, çocukluk dönemi aşılama takviminde 12. ayda ve ilköğretim 1. sınıfta olmak üzere Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı içinde iki doz olarak uygulanmaktadır.

*Gebelik ve bağışıklık yetmezliği olanlara KKK aşısı uygulanmaz.

*2 doz aşı kızamığı önlemede %100'e yakın etkilidir.

Alınacak diğer önlemler de korunmada önemlidir. Bunun için:

*Hijyen ve temizliğe dikkat edin

*Ellerinizi sık sık yıkayın.

*Eğer sabun ve su yoksa en az % 60 alkol içeren el dezenfektanı ile elinizi temizleyin.

*Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza elinizin temiz olduğundan emin değilseniz dokunmayın.

Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille ya da kolunuzla (el ile değil) kapatın.

*Hasta olan kişilerle öpüşmekten, sarılmaktan ve yemek yerken aynı kabı paylaşmaktan ve aynı bardaktan içmekten kaçının.