Kekik suyu nasıl yapılır, faydaları neler?
Kendine özgü kokusuyla kendini belli eden kekik, yemekleri lezzetlendiriyor. Yol kenarlarında, kumlu arazilerde ve çorak topraklardan büyüyen kekikten yapılan su zayıflamak isteyenlere de yardımcı oluyor. Peki, kekik suyu nasıl yapılır, faydaları neler?
220’den fazla türü bulunan kekiğin tıbbi kullanımı M.S. birinci yüzyıla kadar dayanır. Yunanlılar bu bitkiyi asabiyet için, Romalılar ise melankoli için kullanırlardı. Aynı zamanda bayılanları ve epilepsi nöbeti geçirenleri kekikle uyandırırlardı. Orta Çağ Avrupası’nda ve İngilteresi’nde sindirim problemlerinden romatizmaya ve menstrual şikayetlere kadar her şeyi iyileştirmek için kullanılırdı. Kekik çayı öksürüğe ve gribe karşı içilirdi. Yakın yüzyıllarda sindirim problemleri ve ciğer enfeksiyonları için popüler bir ilaç olarak nam saldı.
1. Dünya Savaşı’na kadar kekik yağı muharebe alanı antiseptiği olarak kullanıldı. Günümüzde bitki uzmanları kekiği öksürük, soğuk algınlığı, grip, bronşit ve astım için önerirler.
Bu bitkiyi aynı zamanda sindirim problemleri için kullanırlar çünkü kekiğin mide ve bağırsak kaslarını yumuşatma etkisi vardır.
Kekik suyu nasıl yapılır?
Malzemeler
• 2 tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış kekik
• 2 su bardağı içme suyu
Yapılışı
• İlk olarak suyu kaynatın.
• Su kaynadıktan sonra ateşten alarak içine kekiği ekleyin. (kaynamadan önce eklerseniz acı bir tat alabilir ve faydalarını yitirir.
• 10-15 dakika çayın demlenmesini bekleyin, ardından süzgeçten geçirerek tüketin.
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